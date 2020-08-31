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Общество

В Пензе запретят движение машин в районе Юбилейной площади

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Во вторник, 1 сентября, возле Юбилейной площади в Пензе перекроют несколько улиц. Таким образом обезопасят участников и гостей презентации учреждений дополнительного образования.

Проезд для автомобилистов будет закрыт с 20:00 31 августа до 22:00 1 сентября на улице Бакунина (от Толстого до Суворова и от Некрасова до Пугачева), на улице Пугачева (от улицы Новый Кавказ до Бакунина).

Также запретят движение на улице Новый Кавказ (от улицы Толстого до Пугачева).

Кроме того, в районе площади ограничат стоянку машин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 20:00 31 августа до 22:00 1 сентября водители не смогут оставить свои транспортные средства по четным и нечетным сторонам улицы Бакунина (на участках от улицы Толстого до Суворова и от улицы Некрасова до Пугачева) и Пугачева (от улицы Новый Кавказ до Бакунина).

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Источник — фото 2 и 3 penza-gorod.ru
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