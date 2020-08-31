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Общество

Стало известно, где в области выявили новые случаи COVID-19

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В Пензенской области обнародовали информацию о географии новых заражений коронавирусом. Уточненные сведения поступили от пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной.

По ее словам, 33 из 68 заражений, зарегистрированных за последние сутки, пришлись на Пензу. 17 случаев в Пензенском районе, 7 - в Бессоновском, 3 - в Нижнеломовском, 2 - в Сердобском и по 1 - в Колышлейском, Лунинском и Мокшанском.

Среди пациентов один ребенок. Ему три года.

Под наблюдением в настоящее время находятся 3 447 человек. Сняли с него 28 347.

За все время пандемии в регионе проведено 251 786 исследований на COVID-19, проверено 239 397 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Нонче в Пензе совсем мало.по закраинам ползёт.А в городе победа скоро.

Гость||

Маловероятно

Гость||

почему ж мало ... 33+17 (Спутник это ж почти Пенза)

Гость||

Гость писал(a):

(Спутник это ж почти Пенза)
Это когда квартиры там продавать,а если чего не так,то деревня...

Гость||

ЦИРК

Имя: Гость
Комментарий:

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