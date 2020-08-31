Случаи коронавируса в пензенских школах не будут замалчивать

31.08.2020 | 12:14

В Пензенской области не будут замалчивать случаи заболевания коронавирусной инфекцией в школах. Этого потребовал губернатор во время координационного совещания, состоявшегося в понедельник, 31 августа.

«Нужно уделять особое внимание профилактическим мерам, чтобы не получить в итоге очаги инфекции. Если кто-то заболел - не замалчивать случившееся, реагировать незамедлительно, сделать все, чтобы не допустить распространения заболевания», - подчеркнул Иван Белозерцев. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

К 1 сентября для пензенских школ закупили бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и мобильные рециркуляторы воздуха в помещениях. Учебный процесс будет идти в штатном режиме с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Ношение масок и перчаток учениками оставляется на усмотрение родителей. Тем, кто на этом настоит, советуют помнить, что менять маску надо каждые два часа (то есть через каждые два-три урока).

Для педагогов требования иные. «На уровне региона принято решение, что при фронтальных методах работы, то есть на обычном уроке, ношение масок учителями необязательно. При индивидуальных и групповых, когда учитель непосредственно общается с учеником, маску учитель должен носить», - сообщал ранее руководитель городского управления образования Юрий Голодяев.

Среди пензенских родителей продолжают муссироваться слухи, что с 20 сентября обучение вернется в онлайн-режим. Однако министр образования Александр Воронков эту информацию опроверг.

«Я вообще не понимаю, откуда взялась эта дата. Конечно, все зависит от эпидситуации», - пояснил он.

Между тем уровень заболеваемости COVID-19 в регионе растет. В понедельник, 31 августа, число новых случаев инфицирования приблизилось к 70.