В Пензенской области завершили операцию «Квадроцикл»

30.08.2020 | 13:17

В Пензенской области подвели итоги операции «Квадроцикл». Целью мероприятия было выявить незарегистрированные транспортные средства и проверить безопасность их эксплуатации.

Всего в поле зрения инспекторов попали 112 квадроциклов. 37 водителей нарушили те или иные установленные правила. 18 транспортных средств не было зарегистрировано. Их владельцы сделали это после проверки.

«Среди самых частых ошибок – отсутствие регистрации квадроцикла в соответствии с существующим порядком и технического осмотра», - пояснили в Госжилстройтехинспекции.

Водителям напомнили, что квадроциклы, как и снегоходы, мотовездеходы, необходимо регистрировать в отделе гостехнадзора по месту прописки владельца в течение 10 суток после приобретения. Проигнорировавшим требование пензенцам грозит штраф от 1 500 до 2 000 рублей.

В 2020 году в Пензенской области произошло несколько ДТП с участием квадроциклов. Так, 4 августа на Ладожской улице в Пензе водитель такого транспортного средства врезался в торговый павильон. Он и пассажир, 5-летний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.

У аварии в Чемодановке Бессоновского района был смертельный исход. На Фабричной улице квадроцикл врезался в дерево. 27-летний водитель и 41-летний пассажир погибли на месте.