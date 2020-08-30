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Общество

В Пензе пройдет презентация детских кружков, секций и школ

Печать

Во вторник, 1 сентября, на Юбилейной площади в Пензе пройдет презентация организаций образования, культуры и спорта.

Горожане смогут ознакомиться с различными учреждениями дополнительного образования: детскими школами искусств, музыкальными и художественными, домами и центрами детского творчества, спортивными центрами.

«Будут представлены выставки детского творчества, пройдут показательные выступления учащихся спортивных объединений (авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, ведущих спортсменов восточных боевых единоборств), лучших творческих коллективов», - рассказали в пресс-службе регионального минобра.

Также пензенцев ждут конкурсы и мастер-классы.

На мероприятии, которое пройдет с 12:00 до 15:00, школьники могут записаться в любое понравившееся им учреждение.

«В презентации примут участие 44 образовательные организации, 16 спортивных школ, 18 федераций по различным видам спорта (аэробика, карате, роллер-спорт, пейнтбол и др.), более 20 некоммерческих организации, предоставляющих образовательные услуги (школы танца и балета, фитнес-клубы и др.)», - добавили в министерстве образования.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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