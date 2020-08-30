Появились фото обновленной Фонтанной площади в Пензе

30.08.2020 | 11:13

В субботу, 29 августа, мэр Пензы Андрей Лузгин поделился с подписчиками в соцсети Instagram снимками обновленной Фонтанной площади.

На них можно видеть, что специалисты вышли на финальный этап работы. Уже установлены оригинальные панели для качелей, образующие павильоны, где будут крепиться подвесные перекладины.

Также рабочие замостили плиткой саму площадь. Возле деревьев она выложена кругами.

Официальное открытие площади состоится в День города, 5 сентября. Тогда же пензенцы смогут полюбоваться светомузыкальным фонтаном, который запустят на праздник. Ранее в Сети появились кадры работающего сооружения. Съемка велась с нескольких ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планировали направить более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собирался выделить крупный банк, еще 100 - областной бюджет. Часть средств добавит город.