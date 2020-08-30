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Общество

Появились фото обновленной Фонтанной площади в Пензе

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В субботу, 29 августа, мэр Пензы Андрей Лузгин поделился с подписчиками в соцсети Instagram снимками обновленной Фонтанной площади.

На них можно видеть, что специалисты вышли на финальный этап работы. Уже установлены оригинальные панели для качелей, образующие павильоны, где будут крепиться подвесные перекладины.

Также рабочие замостили плиткой саму площадь. Возле деревьев она выложена кругами.

Официальное открытие площади состоится в День города, 5 сентября. Тогда же пензенцы смогут полюбоваться светомузыкальным фонтаном, который запустят на праздник. Ранее в Сети появились кадры работающего сооружения. Съемка велась с нескольких ракурсов, в том числе и с квадрокоптера.

Всего на реконструкцию Фонтанной площади планировали направить более 200 миллионов рублей. 100 миллионов собирался выделить крупный банк, еще 100 - областной бюджет. Часть средств добавит город.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/andreyluzgin
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Гость||

В проекте были совсем другие фонари ,а это что за клюшки?Нормальные фонари поставить что нельзя?

Гость||

Поставлены «нормальные» - вы же смету не видели, а там всё тип-топ

Гость||

Вся природа, вся зелень убиты.

Гость||

Небесные братья прохладиьтся смогут 2 августа?

Гость||

Наконец-то детская мечта мэра с качелями осуществится. Не доиграл,видимо,качелей в его деревне не было, вот и запихивает их во все проекты?

Гость||

Бордюро-Плац. Тьфу!

Гость||

Опять везде виселицы?! На Славе тоже эти поставили!!!

Гость||

Гость писал(a):

Вся природа, вся зелень убиты.
Гость писал(a):
Бордюро-Плац. Тьфу!
Вот ,вот ,все попилить и бюджет ,и деревья ,все заложить плиткой и бордюрами,а то что не комфортно будет ,так плевать,главное же что бы плитки побольше влезло.Была Пенза стало большое Бараново на болоте Сура.

Гость||

у дома офицеров вместо фонарей опять виселицы. Власти города глухи к запросам горожан!!!! А новые остановки транспортные не выдерживают никакой критики: ни от ветра, ни от дождя они не спасают. Спрашивается : зачем они нужны? Хорошие были белые с киоскми добротные Почему все уничтожили? Так бездарно тратить бюджет. просто безобразие!!!!

Имя: Гость
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