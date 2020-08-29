Сетевое издание|18+|Суббота|29 авг 2020|15:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Стало известно, сколько классных руководителей получат надбавку

Печать

173,9 миллиона рублей получила Пензенская область из федерального бюджета на дополнительные выплаты классным руководителям. Эти средства рассчитаны на четыре месяца текущего года.

Распоряжение, согласно которому уже с этой осени некоторые категории преподавателей в средних образовательных учреждениях получат прибавку к зарплате, подписал в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей в Пензенской области будут получать 6 678 классных руководителей.

«Будут сохранены и уже установленные в Пензенской области выплаты классным руководителям: доплаты в размере от 40% до 60% величины базового оклада в размере 7 973 рублей (в классах с наполняемостью меньше нормативной - пропорционально количеству учащихся). А с 1 октября запланирована индексация базового оклада на 3%, после которой его размер составит 8 212 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Кроме того, на прямой линии, которая прошла 26 августа, министр Александр Воронков пообещал, что к 1 Сентября все педагогические работники получат выплату в размере 5 тысяч рублей - и в школах, и в детских садах, и в колледжах. «Но только работающие по основному месту работы на 25 августа», - уточнил министр.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте