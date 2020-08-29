Стало известно, сколько классных руководителей получат надбавку

29.08.2020 | 13:30

173,9 миллиона рублей получила Пензенская область из федерального бюджета на дополнительные выплаты классным руководителям. Эти средства рассчитаны на четыре месяца текущего года.

Распоряжение, согласно которому уже с этой осени некоторые категории преподавателей в средних образовательных учреждениях получат прибавку к зарплате, подписал в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей в Пензенской области будут получать 6 678 классных руководителей.

«Будут сохранены и уже установленные в Пензенской области выплаты классным руководителям: доплаты в размере от 40% до 60% величины базового оклада в размере 7 973 рублей (в классах с наполняемостью меньше нормативной - пропорционально количеству учащихся). А с 1 октября запланирована индексация базового оклада на 3%, после которой его размер составит 8 212 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Кроме того, на прямой линии, которая прошла 26 августа, министр Александр Воронков пообещал, что к 1 Сентября все педагогические работники получат выплату в размере 5 тысяч рублей - и в школах, и в детских садах, и в колледжах. «Но только работающие по основному месту работы на 25 августа», - уточнил министр.