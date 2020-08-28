Пензенским больницам передали ключи от новых спецавтомобилей

28.08.2020 | 11:29

В Пензенскую область поступило 13 новых медицинских спецавтомобилей. В пятницу, 28 августа, сотрудникам больниц в торжественной обстановке вручили ключи от транспортных средств.

В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что для лечебных учреждений Пензенской области приобретено 10 автомобилей скорой медицинской помощи. Все они оснащены современным оборудованием. Девять из них останутся в Пензе, десятый отправится в Башмаковский район.

«Проект по обновлению автопарка машин скорой помощи стартовал в декабре 2016 года, с этого времени Пензенская область получила уже 140 современных автомобилей», - пояснили в минздраве.

Еще три передвижных флюорографа будут оказывать помощь жителям отдаленных медицинских пунктов. Их передали на баланс межрайонных медцентров в Каменке, Кузнецке и Сердобске.

Новая спецтехника необходима, чтобы население могло пройти обследование и получить медпомощь, не выезжая в районные центры или в больницы Пензы.

В ближайшее время в регион должны прибыть пять передвижных маммографических комплексов.

«Что позволит увеличить количество исследований по профилактике и выявлению онкологических заболеваний у жителей отдаленных сел», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.