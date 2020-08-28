Пензенские приставы взыскали более 300 тыс. с разведенного мужчины

28.08.2020 | 08:55

В Пензенской области с разведенного мужчины взыскали долг в пользу его бывшей супруги.

В пресс-службе регионального управления ФССП рассказали, что после раздела имущества 31-летний мужчина получил автомобиль Renault 2015 года выпуска. В качестве компенсации он должен был выплатить бывшей жене 318 тысяч рублей, но добровольно этого не сделал.

Женщина предъявила исполнительный лист в Белинское районное отделение УФССП, в отношении должника возбудили исполнительное производство. Однако это не подействовало: неплательщик скрывался от приставов, а автомобиль прятал у родственника.

В итоге и должника, и имущество нашли. Пристав разъяснил ему процедуру ареста, и через два часа после этого долг был погашен. Помимо указанной суммы мужчине пришлось заплатить исполнительский сбор.

Вмешательство судебных приставов потребовалось и при разделе имущества в Каменском районе. Там арест был наложен на товар в детском магазине, принадлежавшем бывшим супругам.