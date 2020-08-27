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Общество

ЖК «Лугометрия» увеличивает выгоду для покупателей

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Группа компаний «Территория жизни» является одним из крупнейших застройщиков в Пензе и Пензенской области. По данным единого реестра застройщиков, компания имеет наивысший рейтинг репутации по срокам строительства и ввода домов в эксплуатацию.

Главными на сегодняшний день являются комплексные проекты освоения территории - «Арбековская застава» и новый жилой комплекс «Лугометрия».

Флагманы региона ПАО «Сбербанк» и группа компаний «Арбековская застава» - давние партнеры, их плодотворное сотрудничество началось более десяти лет назад.

«За это время мы профинансировали жилищный комплекс «Арбековская застава», участвовали в строительстве завода Betonium, Smart-завода. «Территория жизни» дает возможность своим клиентам сделать первоначальный взнос при оплате квартиры через наш интернет-эквайринг», - рассказала управляющий Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Дементьева.

Сбербанк также поддержал один из самых масштабных инвестиционных проектов региона - строительство нового жилого комплекса «Лугометрия».

«Лугометрия» - это жилая природа, пространство, которое сочетает в себе луга и метры. Пожалуй, это самый передовой и инновационный проект ГК «Территория жизни». В нем запланировано строительство 20 домов переменной этажности - от 17 до 22 этажей. Это просторные безопасные зеленые дворы, большие светлые квартиры, много воздуха и современные технологии строительства, а также финансовая безопасность будущих жильцов.

Застройщик активно использует систему эскроу-счетов.

«Счета эскроу позволяют как вести стабильный бизнес застройщикам, так и гарантировать дольщикам, что они получат ключи от своих квартир в намеченные сроки», - уточнила Марина Дементьева.

Коммерческий директор группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов рассказал о новом предложении.

«Помимо системы безопасных расчетов, которая применяется при покупке квартир в ЖК «Лугометрия», группа компаний «Территория жизни» увеличивает выгоду для наших потенциальных клиентов. Если квартира приобретается в ипотеку, то покупателю предоставляется скидка, равная проценту ипотечной ставки в кредитном договоре на приобретение жилья», - пояснил он.

В конце июля глава региона вручил патронажный сертификат на поддержку проекта. Он дает право на первоочередное согласование в инстанциях и организационную помощь властей. Это значительно ускорит возведение домов и развитие жилого комплекса «Лугометрия». А значит, уже совсем скоро первые новоселы смогут въехать в свои квартиры.

Более подробную информацию можно узнать в офисе продаж ЖК «Лугометрия» по адресу: ул. Генерала Глазунова, 7, ежедневно с 9:00 до 21:00, а также по телефону 8 (8412) 282807 или на сайте лугометрия.рф.

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