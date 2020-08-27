Жителей Пензенской области предупредили о надвигающейся грозе

27.08.2020 | 14:38

Почти две недели жители региона радовались хорошей погоде, но совсем скоро осень, а это значит, что пора готовить зонты.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 28 августа, в области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. На отдельных территориях вероятна гроза с порывами ветра до 18 м/сек. Существует риск аварийного отключения электроподстанций в связи с обрывом линий передачи.

Температура воздуха ночью +12...+17 ºС, днем +22...+27 ºС.

Также жителей региона предупреждают о вероятности дорожно-транспортных происшествий из-за мокрого асфальта и нарушений ПДД.

Прогнозируется четвертый класс пожарной опасности в Земетчинском, Белинском, Пензенском, Каменском районах и в Пензе.