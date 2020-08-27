Заболеваемость коронавирусной инфекцией в области вновь растет

В Пензенской области опять увеличиваются темпы прироста больных новой коронавирусной инфекцией. Данные на утро четверга, 27 августа, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе зарегистрировано 62 больных. Общее число инфицированных достигло 7 863.
26 августа было подтверждено 59 новых случаев, 25-го - 54, 24-го - 50, 23-го - 48. Таким образом, на протяжение последнего времени количество диагнозов, подтверждаемых ежедневно, растет.
По данным на 26 августа, 132 пациента с COVID-19 лечились в больнице имени Бурденко. В реанимации находилось 13, на искусственной вентиляции легких - 7, на кислородной поддержке - 50.
Умерли за все время пандемии 105 человек. Последней жертвой стал 67-летний мужчина. Выздоровели 7 417.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
С югов подтянулись