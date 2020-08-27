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Общество

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в области вновь растет

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В Пензенской области опять увеличиваются темпы прироста больных новой коронавирусной инфекцией. Данные на утро четверга, 27 августа, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 62 больных. Общее число инфицированных достигло 7 863.

26 августа было подтверждено 59 новых случаев, 25-го - 54, 24-го - 50, 23-го - 48. Таким образом, на протяжение последнего времени количество диагнозов, подтверждаемых ежедневно, растет.

По данным на 26 августа, 132 пациента с COVID-19 лечились в больнице имени Бурденко. В реанимации находилось 13, на искусственной вентиляции легких - 7, на кислородной поддержке - 50.

Умерли за все время пандемии 105 человек. Последней жертвой стал 67-летний мужчина. Выздоровели 7 417.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С югов подтянулись

Гость||

Никакие социальные ограничения не контролируются, а потому и не работают. Никто в магазинах не носит маски. Количество идиотов, неверящих в опасность, растет. Надежды на сознательность нет. Одна надежда на вакцинирование. Это лучше, чем иммунизация своим ходом.

Гость||

ничего страшного, ковид не опасен для абсолютного болшинства людей

Гость||

Гость писал(a):

ковид не опасен для абсолютного болшинства людей
Как узнал?

Гость||

Гость писал(a):

Одна надежда на вакцинирование
к нашей "скороспелой" вакцине лучше за километр не подходить. В лучшем случае через год можно делать прививку

Гость||

Гость писал(a):

ничего страшного, ковид не опасен для абсолютного болшинства людей
Ты, врач?

Гость||

Гость писал(a):

В лучшем случае через год можно делать прививку
Через год 60% жителей иммунизируются своим ходом, но с уровнем летальности 3-4%.

Гость||

Что будет через месяц, снова будет в день больше сотни?!

Гость||

Гость писал(a):

Одна надежда на вакцинирование.
Да, только не этой вакциной. Нужно ждать

Гость||

Гость писал(a):

Количество идиотов, неверящих в опасность, растет.
а количество дебилов-адептов масок как? Увеличивается?

Гость||

Гость писал(a):

Как узнал?
логические рассуждения: за 5 месяцев так называемой "пандемии" у нас заболевших 7863 человека, что составляет аж целых 0,6 %. С учетом того, что никто не соблюдает никакие меры, то эта цифра и показывает его истинную "опасность". НУ а бессимптомников, которые переболеют и не заметят, вероятно, в разы больше. ТАк что цирк с "пандемией" заканчивать надо

Гость||

Гость писал(a):

Да, только не этой вакциной. Нужно ждать
6 лет платформа этой вакцины проходит проверку.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Количество людей в намордниках - критерий дебильности общества. Пенза - не самый худший город в таком рейтинге. От людей в масках нужно держаться подальше.

Гость||

Гость писал(a):

за 5 месяцев так называемой "пандемии" у нас заболевших 7863 человека, что составляет аж целых 0,6 %.
Это официальные данные. Кто им верит?

Гость||

Гость писал(a):

ничего страшного, ковид не опасен для абсолютного болшинства людей

Ты, врач?

Похоронный агент.

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Имя: Гость
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