Заболеваемость коронавирусной инфекцией в области вновь растет

27.08.2020 | 10:30

В Пензенской области опять увеличиваются темпы прироста больных новой коронавирусной инфекцией. Данные на утро четверга, 27 августа, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 62 больных. Общее число инфицированных достигло 7 863.

26 августа было подтверждено 59 новых случаев, 25-го - 54, 24-го - 50, 23-го - 48. Таким образом, на протяжение последнего времени количество диагнозов, подтверждаемых ежедневно, растет.

По данным на 26 августа, 132 пациента с COVID-19 лечились в больнице имени Бурденко. В реанимации находилось 13, на искусственной вентиляции легких - 7, на кислородной поддержке - 50.

Умерли за все время пандемии 105 человек. Последней жертвой стал 67-летний мужчина. Выздоровели 7 417.