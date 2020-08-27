В больнице Бурденко рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

27.08.2020 | 08:58

Представители областной больницы имени Бурденко рассказали о пациентах с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в медицинском учреждении. Данные опубликовали в Instagram вечером в среду, 26 августа.

На тот момент в инфекционном стационаре больницы находилось 132 пациента с COVID-19. У 82 из них не было сопутствующих заболеваний. У остальных диагностировали кардиологическую или неврологическую патологии, травмы, инфаркты, инсульты или болезни почек.

В реанимации находилось 13 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 7, на кислородной поддержке - 50.

Медики пожелали больным скорейшего выздоровления, а ко всем остальным жителям области обратились с просьбой соблюдать меры самосохранения, используя средства индивидуальной защиты.

«Берегите себя! Будьте здоровы! #стопкоронавирус #профилактика #защитныемаски #дистанция #больницабурденко», - говорится в посте.

По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано 7 742 случая коронавирусной инфекции. 105 человек умерли. 7 417 выздоровели.

26 августа в Пензенской области был в очередной раз продлен режим повышенной готовности. До 10 сентября пензенцы старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. Всем остальным предписывается использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте и помещениях.