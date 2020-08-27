В Заречном подрядчика уличили в нарушениях при ремонте путепровода

27.08.2020 | 09:49

Подрядчик, занимающийся ремонтом виадука в Заречном, допустил брак. Об этом сообщил на личной странице во «ВКонтакте» глава города Олег Климанов. В среду, 26 августа, он провел выездное совещание на этом и других объектах, где ведется реконструкция.

По словам чиновника, нарушения были допущены при устройстве стыков тротуаров. Аналогичная проблема возникла в центральном парке.

«Объем небольшой. Но нарушения придется устранить. Качество на всех объектах должны соответствовать заявленным требованиям», - подчеркнул Климанов.

В настоящее время на путепроводе устанавливается барьерное ограждение. Благоустройство подходов к виадуку должны завершить на следующей неделе.

Ранее планировалось, что все работы на путепроводе окончатся 25 августа. Однако срок перенесли.

«В начале сентября путепровод заработает в полном режиме в обоих направлениях», - уточнил Климанов.