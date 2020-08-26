В Пензенской области коронавирус за сутки выявили почти у 60 человек

26.08.2020 | 10:31

Стало известно, сколько еще диагнозов «коронавирусная инфекция» подтвердилось в Пензенской области. В среду, 26 августа, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 59 больных. Их общее число достигло 7 801.

Умерли за все время пандемии 104 человека, выздоровели 7 370.

26 августа был продлен режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением COVID-19.

В соответствии с документом, подписанным губернатором, пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.