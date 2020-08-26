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Общество

В Пензенской области коронавирус за сутки выявили почти у 60 человек

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Стало известно, сколько еще диагнозов «коронавирусная инфекция» подтвердилось в Пензенской области. В среду, 26 августа, свежую статистику опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки выявлено 59 больных. Их общее число достигло 7 801.

Умерли за все время пандемии 104 человека, выздоровели 7 370.

26 августа был продлен режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением COVID-19.

В соответствии с документом, подписанным губернатором, пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А сами массовые мероприятия проводите,в марте меньше было -перевели на дист.обучение ,а сейчас в два раза больше,где логика

Гость||

Почти 60 - шёл 10 день после поедания халявного пирога на Советской площади. С приростом Вас господа.

Гость||

Гость писал(a):

А сами массовые мероприятия проводите,в марте меньше было -перевели на дист.обучение ,а сейчас в два раза больше,где логика
По сути, объясняют это тем, что на тот момент нужно было подготовить больницы и систему здравоохранения в целом к нагрузкам. Как будто сейчас она готова... Так что по мне, логики никакой.

Гость||

Логика в том, что в марте Пензенская медицина после оптимизации не могла справится даже с тем потоком заболевших. И никто толком не знал чем страшен этот вирусняк.

Гость||

Гость писал(a):

И никто толком не знал чем страшен этот вирусняк
А сейчас знают? Лечить может быть научились, чтобы у людей осложнений не оставалось? Почти какждый день кто-то умирает, и не всегда это пенсионеры.И уже доказано, что у детей, перенесших короновирус бессимптомно или в легкой форме, могут оставаться различные осложнения, нарушения в работе внутренних органов.

Гость||

А как же 5-е сентября?

Как же массовка пройдет, если до 10 сент. продлили режим ограничений?

Гость||

Почему молчит Никишин? Где он?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Почему молчит Никишин? Где он?
Единственный настоящий человек во всей системе. Здоровья и такого же достойного поведения!

Гость||

Скорые опять гоняются, как в июне, апреле

Гость||

Наступает осень, скоро похолодает, условия для распространения вируса будут более благоприятные. Кроме того, дети пойдут в школы, вот тогда увидим еще большее увеличение количества заболевших.

Гость||

а как-же российская вакцина даже путин говорил

Гость||

Скочокъ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Людям надо разрешить работать, тем кто желает, даже если им за 65...!!!
Им никто не запрещает работать если они сами не против. Моему отцу 65 лет, ходит на работу когда вызывают.

Гость||

Гость писал(a):

а как-же российская вакцина даже путин говорил
Нельзя за такой короткий срок вакцину сделать, да еще и полноценные испытания провести. Нужно оценить результаты хотя бы через несколько месяцев, прежде чем массово подвергать людей возможной опасности от последствий вакцинирования. Так что ерунда эта вакцина.

Гость||

Гость писал(a):

Скорые опять гоняются, как в июне, апреле
Да, точно! Вчера весь день по Луначарке - Чаадайке тудым сюдым гонялись как ужаленые

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Имя: Гость
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