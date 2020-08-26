В Пензенской области опять продлили режим повышенной готовности

26.08.2020 | 10:00

Пензенская область продолжит жить в режиме повышенной готовности. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области по 10 сентября включительно», - написала она в личном телеграм-канале.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале регионального правительства.

В последний раз изменения в документ вносили 12 августа, до этого - 30 и 24 июля. Тогда было разрешено возобновить деятельность всех образовательных организаций. Кроме того, гостиницам, пансионатам и санаториям позволили без ограничений принимать гостей. Также разрешили проведение массовых мероприятий.

Пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба на 25 августа, в регионе подтверждено 7 742 случая COVID-19. 54 пациента услышали соответствующий анализ за минувшие сутки.

Умерли 104 человека, выздоровели 7 370.