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Общество

В Пензенской области опять продлили режим повышенной готовности

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Пензенская область продолжит жить в режиме повышенной готовности. Об этом в среду, 26 августа, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Режим повышенной готовности без изменений продлен в Пензенской области по 10 сентября включительно», - написала она в личном телеграм-канале.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале регионального правительства.

В последний раз изменения в документ вносили 12 августа, до этого - 30 и 24 июля. Тогда было разрешено возобновить деятельность всех образовательных организаций. Кроме того, гостиницам, пансионатам и санаториям позволили без ограничений принимать гостей. Также разрешили проведение массовых мероприятий.

Пензенцы старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, должны соблюдать режим самоизоляции. В помещениях и общественном транспорте необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

По данным оперативного штаба на 25 августа, в регионе подтверждено 7 742 случая COVID-19. 54 пациента услышали соответствующий анализ за минувшие сутки.

Умерли 104 человека, выздоровели 7 370.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ГОТОВИМСЯ К МАССОВЫМ ГУЛЯНЬЯМ НА ДЕНЬ ГОРОДА,во время "чумы"?

Гость||

Дина, деньги на день города потратили на приглашали артистов.... , а по вашему закону проводить мероприятия нельзя отсюда вывод деньги бюджетные тупо украли или как официально присвоили, незаконный вывод бюджетных средств?

Гость||

К чему эти клоуны всё готовятся?

Гость||

Но день города нужно отметить с размахом. Удобно устроились.

Гость||

На это деньги можно было провести санобработку общ.мест, что за массовые мероприятия,сами себе противоречите,

Гость||

Они там в голову долбятся ?

Гость||

Всё уже разрешили, в чем тогда готовность повышенная заключается? Кое-где маски носить и 65+ по норам сидеть? Бред!

Гость||

У вас отняли пенсии , а теперь под предлогом о заботе о своём здоровье, чиновники у вас отнимают последние остатки свободы.

Гость||

сколько можно с этим режимом играть? цирк да и только, все должны работать и учиться

Гость||

Уважаемый Иван Александрович, уж если вы продляете режим, то обеспечьте соблюдение этого режима. В транспорте, в магазинах и других помещениях уже давно этот режим никто не соблюдает. Даже продавцы сидят без масок, дезинфицирующих средств нет, регулярные дезинфекции не проводятся. Неужели нельзя здесь навести порядок, не пускать посетителей без масок, проводить дезинфекции и т.п. Зайдите в любое заведение и посмотрите как соблюдается ваш режим.

А так его можно продлять до бесконечности. Людям надо разрешить работать, тем кто желает, даже если им за 65...!!!

Гость||

Гость писал(a):

У вас отняли пенсии , а теперь под предлогом о заботе о своём здоровье, чиновники у вас отнимают последние остатки свободы.
"Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради кратковременной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности"

Необходимо заканчивать этот цирк с мифическим режимом повышенной готовности. Вирус не опасен для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый Иван Александрович, уж если вы продляете режим, то обеспечьте соблюдение этого режима. В транспорте, в магазинах и других помещениях уже давно этот режим никто не соблюдает. Даже продавцы сидят без масок, дезинфицирующих средств нет, регулярные дезинфекции не проводятся. Неужели нельзя здесь навести порядок, не пускать посетителей без масок, проводить дезинфекции и т.п. Зайдите в любое заведение и посмотрите как соблюдается ваш режим.
Поддерживаю!!!

Гость||

А с хрена ли все люди обязаны носить маски? Переживаешь за себя - носи! К сведению, не всем людям можно носить маски

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2020 11:18|

Уважаемый Иван Александрович

И фсё разу панятна... : ) брысь!

Гость||

Самим то не смешно?

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Имя: Гость
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