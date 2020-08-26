В Пензе снимают фильм о священномученике Иоанне Рижском

26.08.2020 | 09:37

Международный проект Пензенской епархии и Латвийской православной церкви - документальный фильм о священномученике Иоанне (Поммере) - начал претворяться в жизнь в Пензе.

В создании фильма под названием «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» участвуют профессионалы из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Риги.

«Автор сценария и режиссер - журналист Николай Васильев (Санкт-Петербург), известный своими работами на исторические, культурные и религиозные темы. Научный консультант - кандидат исторических наук, доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова. В образе священномученика Иоанна (Поммера) - протоиерей Алексий Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского храма Пензы», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

Творческая группа провела реконструкцию событий столетней давности. Съемки проходили на территории Спасского, Успенского, Покровского соборов и Митрофановской церкви.

Премьера фильма назначена на декабрь текущего года.

с 1918 по 1920 год епископ Иоанн (Поммер) исполнял обязанности правящего архиерея Пензенской епархии. В его честь в Пензе возведен храм. В июне 2018 года к столетию с момента приезда Иоанна Поммера на Пензенскую землю в Лермонтовском сквере открылась фотовыставка, посвященная памяти предстоятеля. А в марте 2019-го в Риге состоялась презентация двухтомного издания авторов Сергея Зелева и Киры Аристовой о священномученике Иоанне.