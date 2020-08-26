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Общество

В Пензе снимают фильм о священномученике Иоанне Рижском

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Международный проект Пензенской епархии и Латвийской православной церкви - документальный фильм о священномученике Иоанне (Поммере) - начал претворяться в жизнь в Пензе.

В создании фильма под названием «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» участвуют профессионалы из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Риги.

«Автор сценария и режиссер - журналист Николай Васильев (Санкт-Петербург), известный своими работами на исторические, культурные и религиозные темы. Научный консультант - кандидат исторических наук, доцент Пензенской духовной семинарии Кира Аристова. В образе священномученика Иоанна (Поммера) - протоиерей Алексий Ладыгин, кандидат богословия, помощник настоятеля Богоявленского храма Пензы», - рассказали в пресс-службе Пензенской епархии.

Творческая группа провела реконструкцию событий столетней давности. Съемки проходили на территории Спасского, Успенского, Покровского соборов и Митрофановской церкви.

Премьера фильма назначена на декабрь текущего года.

с 1918 по 1920 год епископ Иоанн (Поммер) исполнял обязанности правящего архиерея Пензенской епархии. В его честь в Пензе возведен храм. В июне 2018 года к столетию с момента приезда Иоанна Поммера на Пензенскую землю в Лермонтовском сквере открылась фотовыставка, посвященная памяти предстоятеля. А в марте 2019-го в Риге состоялась презентация двухтомного издания авторов Сергея Зелева и Киры Аристовой о священномученике Иоанне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото с сайта пензенская-епархия.рф
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Гость||

ЗАЧЕМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ? У ВСЕХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ ЕСТЬ СВОИ САЙТЫ,А ОТ ТОГО ЧТО ВПИХИВАЮТ СКРЫТУЮ РЕКЛАМУ,ОНИ СВЯТЕЕ НЕ СТАНУТ.

Гость||

Опять Фэнтези снимаете?

Гость||

Авторитет, обычно Анзор бакинский, толик Варкутинский, Антон соликамский, а здесь Ваня рижский

Гость||

и Никола питерскай

Гость||

пасёмся тише... без сарказму...

Гость||

Очередная чушь.

Гость||

Скинемся сифе на очередной крузер

Гость||

а Сирафимушка там в самолётике обниматца с иконой и кадилом махать будет?

Гость||

В Латвии рассекретили архивы КГБ. Среди агентов — митрополит Рижский и всея Латвии. Среди личных дел также нашли карточку Александра Кудряшова 1939 года рождения. Судя по всему, речь идет о митрополите Рижского и всея Латвии Александре. Кудряшов работал на силовиков под псевдонимом «читатель».

Гость||

Какой толк от этих Попов,нам людям?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2020 10:38|

Какой толк от этих Попов,нам людям?

каму то надобно вас пасти... ну вот..

Гость||

Гость писал(a):

Какой толк от этих Попов,нам людям?
Каждый зарабатывает как может

Гость||

вот пральна...Гость писал(a):

,нам людям?
точна? "Если бы Господь не хотел, что бы их стригли, он не создал бы их овцами. "

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2020 09:58|ЗАЧЕМ ЭТА ИНФОРМАЦИЯ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ? У ВСЕХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ ЕСТЬ СВОИ САЙТЫ,А ОТ ТОГО ЧТО ВПИХИВАЮТ СКРЫТУЮ РЕКЛАМУ,ОНИ СВЯТЕЕ НЕ СТАНУТ.
А вот зачем. Наша история неразрывна с историей Христианства. И здесь, не зависит от гонений или их отсутствия, например, практически возрождение Христианства в Великую отечественную войну.

Гость||

Я не поняла, это будет порно-фильм?

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Имя: Гость
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