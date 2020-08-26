В День города для пензенцев выступят DJ Солнце и Burito

26.08.2020 | 08:54

Стало известно, какие приглашенные исполнители выступят для пензенцев во время празднования Дня города. Об этом рассказала руководитель городского управления культуры Вера Фейгина во время пресс-конференции во вторник, 25 августа.

5 сентября на набережной реки Суры в районе стелы «Росток» и в сквере Славы пройдет молодежный фестиваль «Сура-фест». В программе - соревнования по автозвуку «Самая громкая тачка», выступления детских и подростковых танцевальных коллективов по хип-хопу, состязания по брейк-дансу и ВМХ-спорту, показ молодежной одежды.

Работать на фестивале будут 10 диджеев из Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Гостем фестиваля «Сура-фест» станет DJ Солнце», - уточнила Вера Фейгина.

Главным мероприятием празднования станет открытие обновленного фонтана. Оно состоится в 20:30 5 сентября. В 21:00 на сцену выйдет специальный гость - группа Burito, солистом которой является бывший участник группы «Банд’Эрос» Игорь Бурнышев.

«В целях соблюдения общественной безопасности 5 сентября проход на территорию проведения праздника в квадрате улиц Урицкого - Бакунина - Володарского - Кураева будет проводиться через пункты досмотра», - предупредили в пресс-службе мэрии.