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Общество

Фонтанная площадь в Пензе станет главной в День города

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Свое 357-летие Пенза отметит с размахом. День города растянется на три, причем мероприятий столько, что хватило бы и на неделю. Открытие крепостного вала после реконструкции, выставка произведений народных умельцев, кавер-концерт, уличный музыкальный фестиваль, выступление государственного академического оркестра из Ульяновска - это программа только одних суток.

«Главные площадки Дня города 4, 5, 6-го числа - Театральная площадь, сквер имени Белинского, улица Московская, сквер Дениса Давыдова, площадь Ленина. Главная в этом году - Фонтанная площадь, потому что мы готовимся и очень ждем открытия светомузыкального фонтана после реконструкции», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Для безопасности ограничат проход в квадрате улиц Урицкого, Бакунина, Володарского и Кураева.

«Будет проводиться досмотр. На территорию праздника нельзя будет пронести алкогольную продукцию и напитки в стекле. В этом же квадрате постановлением администрации города Пензы запрещена реализация алкогольной продукции», - отметила начальник управления содействия бизнесу администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Организаторы планируют провести несколько фестивалей еды и напитков.

6 сентября на Олимпийской аллее состоится туристический квест и благотворительный велозаезд.

А вот автомобилистам стоит заранее продумать свои маршруты. 5 сентября движение на некоторых участках ограничат.

«В момент проведения фейерверка будут перекрываться улицы Кирова, Злобина. В течение дня будет перекрыта улица Максима Горького, частичные ограничения по проезду будут на Пушкина, в районе сквера «Копилка пословиц». Подробную информацию обо всех перекрытиях, о пунктах досмотра и об ограждениях разместят на сайте администрации», - рассказал мэр Пензы Андрей Лузгин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Открытие крепостного права после реконструкции..

Гость||

А на фига в школах маски и температурный режим?!!

Гость||

Пир во время чумы в прямом смысле. А как же пандемия ?

Гость||

а в Крыму уже не празднуют освобождение от бандеровцев.

там воды уже нет не только на фонтаны но и попу помыть.

Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тысяч кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам — утром и вечером", — сообщила "глава администрации" Симферополя Елена Проценко.

Как сообщалось, после анексии Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.

Гость||

Лузгину кто-нибудь скажет о чёлочке? Или это имидж такой «я недалёкиймалый»?

Гость||

ГУЛЯЙ Рванина)))

Имя: Гость
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