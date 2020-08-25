Фонтанная площадь в Пензе станет главной в День города

25.08.2020 | 18:02

Свое 357-летие Пенза отметит с размахом. День города растянется на три, причем мероприятий столько, что хватило бы и на неделю. Открытие крепостного вала после реконструкции, выставка произведений народных умельцев, кавер-концерт, уличный музыкальный фестиваль, выступление государственного академического оркестра из Ульяновска - это программа только одних суток.

«Главные площадки Дня города 4, 5, 6-го числа - Театральная площадь, сквер имени Белинского, улица Московская, сквер Дениса Давыдова, площадь Ленина. Главная в этом году - Фонтанная площадь, потому что мы готовимся и очень ждем открытия светомузыкального фонтана после реконструкции», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Для безопасности ограничат проход в квадрате улиц Урицкого, Бакунина, Володарского и Кураева.

«Будет проводиться досмотр. На территорию праздника нельзя будет пронести алкогольную продукцию и напитки в стекле. В этом же квадрате постановлением администрации города Пензы запрещена реализация алкогольной продукции», - отметила начальник управления содействия бизнесу администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Организаторы планируют провести несколько фестивалей еды и напитков.

6 сентября на Олимпийской аллее состоится туристический квест и благотворительный велозаезд.

А вот автомобилистам стоит заранее продумать свои маршруты. 5 сентября движение на некоторых участках ограничат.

«В момент проведения фейерверка будут перекрываться улицы Кирова, Злобина. В течение дня будет перекрыта улица Максима Горького, частичные ограничения по проезду будут на Пушкина, в районе сквера «Копилка пословиц». Подробную информацию обо всех перекрытиях, о пунктах досмотра и об ограждениях разместят на сайте администрации», - рассказал мэр Пензы Андрей Лузгин.