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Общество

Сердобский лихач лишился машины из-за 229 неуплаченных штрафов

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В Пензенской области приставы лишили автомобилей сразу двух злостных должников.

Первой в поле зрения служителей закона попала машина 37-летнего уроженца Сердобского района, переехавшего жить в Москву. Лихач накопил 229 административных штрафов ГИБДД. Всего он оказался должен более 389 тысяч рублей, почти половину от этой суммы составили неуплаченные налоговые отчисления и исполнительский сбор.

Мужчина намеренно не гасил долги, о чем свидетельствовал телефонный разговор с ним судебного пристава. Форма выражения своего нежелания оплачивать штрафы и следовать правилам дорожного движения была не самая приятная для слуха, пояснили в пресс-службе пензенского управления ФССП.

Но в один день грубиян попался недалеко от родного города. Правоохранители остановили его автомобиль во время рейда. Сердобчанину дали возможность погасить задолженность, но мужчина отказался.

Тогда он в последний раз видел свой Ford Focus 2003 года выпуска. Машина была арестована и отправилась на штрафстоянку.

В те же сутки транспортного средства лишилась жительница Пензенской области, накатавшая штрафов почти на 310 тысяч рублей, при этом она, как и сердобчанин, в основном неаккуратно передвигалась по Москве.

В родных краях женщину не видели несколько месяцев, но пришло время, и она решила навестить родственников.

«Опознанный автомобиль Mazda 2009 года выпуска находился возле дома, где была зарегистрирована должница. Дверь открывать она не стала, и при наложении ареста не вышла. Заняв наблюдательный пункт у окна, женщина проводила взглядом эвакуированный автомобиль», - рассказали в пресс-службе служителей закона.

Позже дама приехала в Сердобское отделение судебных приставов и погасила малую часть долга на сумму 19 тысяч, пообещав как можно скорее отдать остальное, чтобы ее машину не реализовали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

лучше сразу штрафы платить и не копить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

уроженца Сердобского района, переехавшего жить в Москву. Лихач накопил 229 административных штрафов
Весь Сердобск опозорил....

Гость||

а прав лишить этих ездоков?

Гость||

Машины продать,чтоб штраф оплатить,а их лишить прав пожизненно

Имя: Гость
Комментарий:

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