В пензенские школы родители смогут попасть только в масках

25.08.2020 | 11:39

Во вторник, 25 августа, на планерке в администрации Пензы обсудили организацию учебного процесса в школах в условиях эпидемии коронавируса.

Как доложил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, уроки и перемены у ребят будут начинаться в разное время. Администрация школ составит расписание с учетом этого.

Учиться дети начнут 1 сентября. В образовательных учреждениях города состоятся традиционные линейки, формат их проведения определит каждая школа самостоятельно в зависимости от количества классов и учеников.

После линеек пройдут классные часы.

Все мероприятия, приуроченные к Дню знаний, проведут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Для родителей обязательным будет ношение маски. Учителя станут применять защиту при индивидуальной работе, а при фронтальной форме обучения и соблюдении социальной дистанции педагоги могут от маски отказаться.

«Использование средств защиты для детей необязательно. Этот вопрос отдали на усмотрение родителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Все городские школы обеспечили необходимым количеством дезинфектантов, средств для обработки рук, бесконтактных термометров, обеззараживателями воздуха.