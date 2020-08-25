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Общество

В пензенские школы родители смогут попасть только в масках

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Во вторник, 25 августа, на планерке в администрации Пензы обсудили организацию учебного процесса в школах в условиях эпидемии коронавируса.

Как доложил начальник городского управления образования Юрий Голодяев, уроки и перемены у ребят будут начинаться в разное время. Администрация школ составит расписание с учетом этого.

Учиться дети начнут 1 сентября. В образовательных учреждениях города состоятся традиционные линейки, формат их проведения определит каждая школа самостоятельно в зависимости от количества классов и учеников.

После линеек пройдут классные часы.

Все мероприятия, приуроченные к Дню знаний, проведут с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Для родителей обязательным будет ношение маски. Учителя станут применять защиту при индивидуальной работе, а при фронтальной форме обучения и соблюдении социальной дистанции педагоги могут от маски отказаться.

«Использование средств защиты для детей необязательно. Этот вопрос отдали на усмотрение родителей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Все городские школы обеспечили необходимым количеством дезинфектантов, средств для обработки рук, бесконтактных термометров, обеззараживателями воздуха.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как доложил начальник городского управления образования
Как в армии)

Гость||

Дети должны учиться, переболеть и детям придётся, Другое дело, что родители должны ограничить контакт детей с пожилыми родственниками.А так детей под колпак не посадишь, ну а с учителями как сложится.Будут героями, если что !Детей прививать не будут, поэтому все кто работает с детьми должны оценивать свои риски.

Гость||

в масках?

Маска зайчика подойдет?

Гость||

Гость писал(a):

Маска зайчика подойдет?
НЕТ!

только маска чумного доктора!

Гость||

А если это будут не родители? В масках же не понятно.

Гость||

Очень выгодное это дело- коронобесие?

Гость||

Нет, не очень. Заболели, на семью на диагностику и лечение потратили больше 20 тыс.

Имя: Гость
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