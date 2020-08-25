Пензенцы могут подарить книги школьным библиотекам

25.08.2020 | 15:12

До пятницы, 28 августа, в Пензе проходит акция «Книга школе». В Доме молодежи (ул. Кирова, 51) действует пункт по приему художественной и учебной литературы для школьных библиотек, нуждающихся в обновлении или пополнении фондов.

Часть книг будет вручена детям, родители которых не могут самостоятельно купить все необходимое к школе.

«Акция даст возможность продлить жизнь книгам и подарит новые знания школьникам. Участие в книгодарении может быть только добровольным. Книги принимаются в хорошем состоянии. Количество книг, подлежащих дарению, не ограничено», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В начале сентября все книги будут переданы сотрудниками Дома молодежи нуждающимся семьям и в библиотеки общеобразовательных организаций.

Пункт приема книг работает с 9:00 до 18:00.