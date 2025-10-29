30 октября будут отключать свет в 7 микрорайонах Пензы

В четверг, 30 октября, в части домов Пензы отключат электричество для проведения ремонтных работ на сетях. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса в Терновке, Междуречье, Заре, районах Окружной, зоопарка, на Пензе-III и Западной Поляне.
С 8:30 до 16:00 без света останутся:
- пр-д Водопьянова, 2-19; ул. Водопьянова, 3-11 (нечетные), 12-16, 18-26 (четные), 32, 34; ул. Красная, 2-12 (четные), 16; ул. Кутузова, 1-18; ул. Ново-Тамбовская, 1-3, 3а, 5, 7; пер. Первомайский, 1, 1Б, 2, 2а, 4; ул. Тамбовская, 1г, 1д, 1и, 2-10 (четные), 14-17, 19, 19а, 19Б;
- ул. Боровиковского, 76, 78, 80-84, 86, 88, 89, 90-94; ул. Крамского, 68, 70, 72, 74-81, 83-103 (нечетные); пр-д Крамского, 20-39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50; ул. Полтавская, 3-42, 44, 46, 48, 50, 52; 1-й Полтавский пр-д, 1-17, 19, 21; пр-д Тропинина, 2Б, 3-18;
- ул. Демченко, 10; ул. Осадная, 2, 2/68, 3, 4, 5, 9; ул. Павлушкина, 1-8, 10, 12-22, 24-30 (четные), 27, 40-66 (четные), 70; ул. Тухачевского, 48-58 (четные), 62, 66, 72-86 (четные), 94; ул. Уральская, 1-9, 11а, 11Б, 13, 15, 17.
С 8:30 до 15:00:
- ул. Попова, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а; ул. Беговая, 1-20, 21-31 (нечетные); ул. Ново-Садовая, 2-9, 19; ул. Пацаева, 1/22, 3, 5, 7, 7а, 7Б, 4-12 (четные); ул. Прогулочная, 14; СНТ Добрый Путь, уч. 20.
С 9:00 до 16:00:
- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), земельный участок № 41; ул. Косарева, 1-8; ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26; пр-д П. Морозова, 34; ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59; ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а; пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17; ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54; ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19; ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40; 1-й
Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31; 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17; ул. Ялтинская, 15-30, 32.
С 9:00 до 16:30:
- ул. Российская, 41, 45, 47; ул. Вишневая, 27а, 32а, 35, 36, 36а, 37, 38а.
С 13:00 до 15:00:
- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, 63, 70, 74; ул. Новоселов, уч. 463, 560; СНТ Заря, уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.
