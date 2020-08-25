Назван уровень зарплаты пензенцев в январе - июне 2020 года

25.08.2020 | 10:16

Во вторник, 25 августа, Пензастат обнародовал информацию об уровне заработной платы в регионе за январь - июнь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019-го зарплата жителей Пензенской области увеличилась в среднем на 8,2% (2 424 рубля) и составила 31 840,3 рублей.

Повышение оплаты труда наблюдалось почти во всех отраслях. Наибольший темп роста (120%) специалисты отметили на предприятиях и в организациях, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Менее всего выросла зарплата в учреждениях культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

«На формирование среднего уровня заработной платы в области непосредственное влияние оказывает уровень оплаты труда в обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйстве, строительстве и розничной торговле, где сосредоточена основная доля (42,2%) занятых в экономике области», - рассказали в Пензастате.