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Общество

Назван уровень зарплаты пензенцев в январе - июне 2020 года

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Во вторник, 25 августа, Пензастат обнародовал информацию об уровне заработной платы в регионе за январь - июнь 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом 2019-го зарплата жителей Пензенской области увеличилась в среднем на 8,2% (2 424 рубля) и составила 31 840,3 рублей.

Повышение оплаты труда наблюдалось почти во всех отраслях. Наибольший темп роста (120%) специалисты отметили на предприятиях и в организациях, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Менее всего выросла зарплата в учреждениях культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

«На формирование среднего уровня заработной платы в области непосредственное влияние оказывает уровень оплаты труда в обрабатывающих производствах, сельском, лесном хозяйстве, строительстве и розничной торговле, где сосредоточена основная доля (42,2%) занятых в экономике области», - рассказали в Пензастате.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

И коронавирусные каникулы нам нипочем, по статистике зарплаты выросли.

Гость||

А зачем же все эти пособия по 10 тыс если зарплаты выросли?

Гость||

Конечно все растет экономика развитие промышленности все растет прирост один.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

занимаются добычей полезных ископаемых.
В Пензе много добывают полезных ископаемых?Самые многочисленные профессии в Пензе: священнослужитель,продавец,охранник...

Гость||

врут как душат...

Гость||

Гость писал(a):

врут как душат...
У них всё хорошо, у вас всё плохо

Гость||

У меня зарплата 17 тыс. рублей,а у вас?

Гость||

У меня 15т.,у мужа 23,если выходить в субботу!!! ХОЧУ ПОЛУЧАТЬ СРЕДНЮЮ ПЕНЗЕНСКУЮ ЗАРПЛАТУ !!!!

Гость||

врать стыдно

Гость||

А у других категорий мы все недавно видели деклорации побольше чем 17тыс поэтому и средний подрос.

Гость||

Ага, все по 15 получают, только смотришь на дорогах все жоповозки по 2-3 миллиона ездят

Гость||

у меня-25 у жены-15

Гость||

Вот вот на каллаж посмотрите яблоку негде упасть.

Гость||

у меня сандеро кредитный 17 в мес. отдаю

Гость||

У меня 80 у жены 60 походу средний занижен.

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Имя: Гость
Комментарий:

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