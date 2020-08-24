Полиция разыскивает молодую пензячку со шрамами на руках

24.08.2020 | 17:30

Сотрудники полиции просят у жителей Пензенской области содействия в розыске пропавшей без вести Екатерины Григорьевны Авдеевой 1996 года рождения.

17 августа около 19:00 она ушла из своего дома на улице 8 Марта, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Екатерине Авдеевой на вид 24-25 лет, она имеет славянскую внешность, рост 170 см, среднее телосложение, постриженные в каре русые волосы.

Особые приметы: на кистях обеих рук имеются шрамы от порезов, на затылочной части шеи - родимое пятно диаметром около 5 см.

На момент ухода из дома Екатерина Авдеева была одета в длинную зеленую ветровку до колен, красное платье на лямках длиной до колен, красные кеды. При себе у нее был паспорт, 500 рублей и две банковские карты.

«Если у вас есть информация о Екатерине Авдеевой, сообщите ее по телефонам: 8 (8412) 598-901, 8 (8412) 598-902», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.