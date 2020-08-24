Сетевое издание|18+|Вторник|25 авг 2020|02:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Полиция разыскивает молодую пензячку со шрамами на руках

Печать

Сотрудники полиции просят у жителей Пензенской области содействия в розыске пропавшей без вести Екатерины Григорьевны Авдеевой 1996 года рождения.

17 августа около 19:00 она ушла из своего дома на улице 8 Марта, и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Екатерине Авдеевой на вид 24-25 лет, она имеет славянскую внешность, рост 170 см, среднее телосложение, постриженные в каре русые волосы.

Особые приметы: на кистях обеих рук имеются шрамы от порезов, на затылочной части шеи - родимое пятно диаметром около 5 см.

На момент ухода из дома Екатерина Авдеева была одета в длинную зеленую ветровку до колен, красное платье на лямках длиной до колен, красные кеды. При себе у нее был паспорт, 500 рублей и две банковские карты.

«Если у вас есть информация о Екатерине Авдеевой, сообщите ее по телефонам: 8 (8412) 598-901, 8 (8412) 598-902», - обращается к гражданам пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость||

к детишкам из Лизы обратитесь.

они быстро найдут!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники полиции п
Разве можно так писать заголовки о пропаже человека? У вас совесть есть вообще? Да, это примета, но выносить в заголовок такие вещи просто кощунственно.

Гость||

Оо Катюха, учились с ней в одном колледже, но она сразу после 1 курса ушла. Пары часто прогуливала, почти не ходила. Всегда странная была. ни с кем не общалась.

Гость||

Журнашлюхи на высоте.Заголовок не помогает найти человека ,а описывает егот недостатки.Позор .Любите людей какими бы они не были ,помните ни кто не идеален

Гость||

Это приметы, а недостаток - это ума у тебя маловато!

Гость||

А на фото другая фамилия.

Гость||

фоточка зачетная с табличкой

Гость||

Марафон наверно.

Гость||

Гость писал(a):

к детишкам из Лизы обратитесь.

они быстро найдут!

как бы сами не порастерялись

Гость||

Это же Алина Секина!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте