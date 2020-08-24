На ул. Светлой в селе Засечном сбили двух пешеходов

24.08.2020 | 13:08

В понедельник, 24 августа, в Засечном автомобилист сбил двух пешеходов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, ДТП произошло на пересечении улиц Светлой и Радужной. Под колеса машины попали две женщины. Одной из них водитель и свидетели инцидента оказали первую помощь, другая находилась без сознания.

«Скорая приехала через 15 минут», - добавил пользователь.

На снимках, которые он прикрепил к посту, можно видеть, что ДТП случилось на пешеходном переходе. Одна из сбитых женщин сидит, другая лежит на асфальте.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

22 августа на улице Чебышева в Пензе 39-летний водитель «Нивы» наехал на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пензячка скончалась на месте от полученных травм, а автомобилист скрылся с места происшествия. Позже его задержали правоохранители.