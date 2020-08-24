Сетевое издание|18+|Понедельник|24 авг 2020|14:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На ул. Светлой в селе Засечном сбили двух пешеходов

Печать

В понедельник, 24 августа, в Засечном автомобилист сбил двух пешеходов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, ДТП произошло на пересечении улиц Светлой и Радужной. Под колеса машины попали две женщины. Одной из них водитель и свидетели инцидента оказали первую помощь, другая находилась без сознания.

«Скорая приехала через 15 минут», - добавил пользователь.

На снимках, которые он прикрепил к посту, можно видеть, что ДТП случилось на пешеходном переходе. Одна из сбитых женщин сидит, другая лежит на асфальте.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

22 августа на улице Чебышева в Пензе 39-летний водитель «Нивы» наехал на 50-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пензячка скончалась на месте от полученных травм, а автомобилист скрылся с места происшествия. Позже его задержали правоохранители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 1 invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы, фото 2, 3 vk.com/sputnik_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Город "Луноход" в тренде!

Гость||

Еще две слепошарые курицы полетели вверх тормашками. Интересно, они хотя бы удивились от безрассудности своего поведения?

Гость||

Ну вот опять, как негатив так Засечное, а не город-сказка.

Гость||

Там у одной менстры шпарили не дуром

Гость||

Судя по фото это город спутник.

Гость||

Так это Спутник же?

Гость||

Так проектируют улицы так, что там все разгоняются, строят широченные полосы. НА пешеходам всем наплевать

Гость||

Это в том селе,где десятки многоэтажек? Ну,ну,а говорят село вымирает.

Гость||

Видно же.что сбили на пешеходном переходе.

Гость||

Гость писал(a):

Видно же.что сбили на пешеходном переходе.
И что?

Гость||

И то,теперь надо разобраться,кто виновен,наверняка водитель будет утверждать,что --они сами прыгнули мне под колеса,а по сути он пытался проскочить переход тогда,когда уже горел красный.

Гость||

Гость писал(a):

Так это Спутник же?
Не, Засечное! В Спутнике такого быть не может

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте