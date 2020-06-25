На 12 километрах дороги Ахуны - Золотаревка заменят асфальт

25.06.2020 | 11:43

На дороге, соединяющей пензенский микрорайон Ахуны с рабочим поселком Золотаревка, идет ремонт на двух участках, общая протяженность которых составляет 12 километров.

На них проводится замена старого асфальтобетонного покрытия на современный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-11).

«Один участок - с 6-го по 12-й километр, второй - с 15-го по 21-й. В прошлом году дорожные строители отремонтировали участок в самой Золотаревке, начиная от въезда и проходящий по селу: с 21 км 350 м по 22 км 600 м. И теперь второй отрезок соединится с уже отремонтированным», - подробно пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Специалисты отфрезеровали участки и сейчас укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

«Процесс идет по графику. На шести километрах уже выполнено устройство основного слоя ЩМА», - добавили в минстрое.