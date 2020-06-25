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Общество

На 12 километрах дороги Ахуны - Золотаревка заменят асфальт

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На дороге, соединяющей пензенский микрорайон Ахуны с рабочим поселком Золотаревка, идет ремонт на двух участках, общая протяженность которых составляет 12 километров.

На них проводится замена старого асфальтобетонного покрытия на современный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-11).

«Один участок - с 6-го по 12-й километр, второй - с 15-го по 21-й. В прошлом году дорожные строители отремонтировали участок в самой Золотаревке, начиная от въезда и проходящий по селу: с 21 км 350 м по 22 км 600 м. И теперь второй отрезок соединится с уже отремонтированным», - подробно пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

Специалисты отфрезеровали участки и сейчас укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

«Процесс идет по графику. На шести километрах уже выполнено устройство основного слоя ЩМА», - добавили в минстрое.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

Благо!

Гость||

Теперь пьянь с Сурского моря гонять будет, ждём дтп.

Гость||

да уш. гонщики-идиоты будут рады

Гость||

Ага, в Ахунах зато месяц назад старые бордюры сняли, новые не поставили, пол дороги размыло уже

Гость||

Гость писал(a):

да уш. гонщики-идиоты будут рады
А что вы хотите,это же по сути резервные ВПП на случай большой войны.Теперь, когда резервные взлётные полосы для транспортной авиации не нужны и поросль вдоль дороги перестали убирать ,гонять там стало особенно опасно деревья рядом выросли. Да это дорога по сути 2 ВПП , 3100 м и 4600 м,для вывоза хим.оружия которого уже нет.)))))

Имя: Гость
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