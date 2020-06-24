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Общество

Специалисты разработают концепцию озеленения Пензы

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Во вторник, 23 июня, в администрации Пензы обсудили перспективы развития зеленых зон областного центра. Речь шла о разработке концепции озеленения города.

Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов рассказал, кто войдет в состав рабочей группы. Это будут архитекторы, агрономы, экологи, сотрудники ботанического сада, специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», представители организаций, занимающихся ландшафтным проектированием.

При разработке программы планируется использовать дипломные работы студентов ПГУАС, которые молодые специалисты защитили в прошлые годы и готовят сейчас.

План мероприятий по озеленению города должен быть составлен до осени.

Сейчас специалисты «Зеленого хозяйства» обслуживают более 5 000 кв. м цветников и около 14 000 кв. м газонов, свыше 40 522 кв. м кустарников, порядка 41 000 деревьев. На их плечах лежит забота о ликвидации аварийных насаждений, опиловке, формировании крон, заготовке саженцев. Ежегодно весной и осенью в Пензе высаживается около 2 000 молодых растений.

В 2020-м за месячник по благоустройству 200 саженцев высадили работники МУПа, еще 230 - сотрудники районных администраций и городских организаций.

«Кроме того, во время проведения международной акции «Сад памяти» на территории микрорайонов Заря и Запрудный высажено более 10 300 саженцев», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов рассказал, кто войдет в состав рабочей группы
Грамотный работник.

Гость||

А осени мы кустами любоваться будем? Все Арбеково заросли. Корзину с цветами на кольце скоро видно не будет- трава выше пояса. Никогда еще Пенза не была такой не ухоженной, особенно Октябрьский район. Мало того, что долгостроев полгорода, теперь еще травой зарастем

Гость||

А горшки на площади Ленина эти же специалисты концептуировали ? Ну-ну , жди , Пенза , разработок

Гость||

И какие же районы выберут? А озеленять будут, как на площади Ленина? Расставят какие-то кадушки с зеленым пучком? Или вырубать подлесок будут, как на Западной?

И уж точно из деревьев обрубки делать? Или вот еще последняя мода - нижние ветви обрубать на 4 м, делать из деревьев наших эдакие пальмы, стоят, как рота солдат, такие побеленные стволы частоколом в парке Ульяновых?

И да, обязательно косить, косить, косить газоны из лугового разнотравья до высохшей щетки, до голой земли?

Нам нужно озеленение города на основе научных принципов. Чтобы зоны озеленения способствовали циркуляции атмосферы, переносу обогащенного кислородом и фитонцидами воздуха из пригородных лесов, которые уничтожают. Породы деревьев должны способствовать лучшему очищению воздуха от автомобильных выхлопов и пыли. Обязательно должно быть много травы, кустов и деревьев разной высоты для очистки воздуха на разных уровнях.

Много чего надо для здоровья, чего давно уже в городе нет.

Гость||

А общественное обсуждение проекта будет? Общественные слушания? Настоящее, а не как всегда, с подсадными утками.

Гость||

Покажите хоть один озелененый новый микрорайон, одни дома и тоннели из машин

Гость||

Повальная вырубка-это ваше концепция

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