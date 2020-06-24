Специалисты разработают концепцию озеленения Пензы

24.06.2020 | 09:42

Во вторник, 23 июня, в администрации Пензы обсудили перспективы развития зеленых зон областного центра. Речь шла о разработке концепции озеленения города.

Заместитель главы администрации Магомед Агамагомедов рассказал, кто войдет в состав рабочей группы. Это будут архитекторы, агрономы, экологи, сотрудники ботанического сада, специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», представители организаций, занимающихся ландшафтным проектированием.

При разработке программы планируется использовать дипломные работы студентов ПГУАС, которые молодые специалисты защитили в прошлые годы и готовят сейчас.

План мероприятий по озеленению города должен быть составлен до осени.

Сейчас специалисты «Зеленого хозяйства» обслуживают более 5 000 кв. м цветников и около 14 000 кв. м газонов, свыше 40 522 кв. м кустарников, порядка 41 000 деревьев. На их плечах лежит забота о ликвидации аварийных насаждений, опиловке, формировании крон, заготовке саженцев. Ежегодно весной и осенью в Пензе высаживается около 2 000 молодых растений.

В 2020-м за месячник по благоустройству 200 саженцев высадили работники МУПа, еще 230 - сотрудники районных администраций и городских организаций.

«Кроме того, во время проведения международной акции «Сад памяти» на территории микрорайонов Заря и Запрудный высажено более 10 300 саженцев», - сообщили в пресс-службе мэрии.