Кузнечане спели военные песни и украсили окна бумажными голубями

24.06.2020 | 16:47

В среду, 24 июня, кузнечане присоединились ко всем всероссийским мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошли акции «Звон Победы», флешмоб «Голубь мира», исполнение песен и стихов «Парад победителей», конкурс «Я рисую мелом».

На центральной площади города в течение всего дня звучат музыка и песни военных лет. Молодые люди также читают стихи и поют в онлайн-режиме в социальных сетях.

Школьники сфотографировали и отправили в «полет» по интернет-пространству бумажных голубей с пожеланием мира. Также бумажными голубями они украсили свои окна.

«Взрослые и дети провели время за совместным творческим занятием в акции «Я рисую мелом». Им предлагалось нарисовать символ мирной жизни на асфальте или на любой другой площадке возле дома, школы, на городской площади», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.