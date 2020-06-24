Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|17:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Кузнечане спели военные песни и украсили окна бумажными голубями

Печать

В среду, 24 июня, кузнечане присоединились ко всем всероссийским мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошли акции «Звон Победы», флешмоб «Голубь мира», исполнение песен и стихов «Парад победителей», конкурс «Я рисую мелом».

На центральной площади города в течение всего дня звучат музыка и песни военных лет. Молодые люди также читают стихи и поют в онлайн-режиме в социальных сетях.

Школьники сфотографировали и отправили в «полет» по интернет-пространству бумажных голубей с пожеланием мира. Также бумажными голубями они украсили свои окна.

«Взрослые и дети провели время за совместным творческим занятием в акции «Я рисую мелом». Им предлагалось нарисовать символ мирной жизни на асфальте или на любой другой площадке возле дома, школы, на городской площади», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте