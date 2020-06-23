24 июня над Пензой полетят белые голуби и поплывет звон колоколов

23.06.2020 | 12:32

В среду, 24 июня, в Пензе пройдет ряд акций, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилейные торжества были перенесены с 9 мая на 24 июня - такое решение принял Президент РФ Владимир Путин. В Пензенской области в связи с эпидемией коронавирусной инфекции парад отложили на более позднюю дату. Тем не менее 24 июня в городе состоятся праздничные мероприятия.

В 9:00 в молодежном центре (ул. Литвинова, 21а) начнется всероссийский флешмоб «Голубь мира». Там же откроется музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига», круглый стол с представителями Поискового движения России и совместный просмотр парада Победы на Красной площади в Москве.

В 11:00 духовой оркестр артучилища исполнит парадные марши у памятника Победы, а у стелы «Росток» можно будет услышать музыку 40-х годов прошлого века.

В 12:00 стартуют сразу несколько акций. У Монумента воинской и трудовой славы выпустят белых голубей. В ГУ МЧС по Пензенской области заработает пожарная сирена в знак приверженности миру на всей земле. А в храмах ударят в колокола.

Звон их раздастся в Спасском и Успенском кафедральных соборах, храмах Митрофана Воронежского, святых апостолов Петра и Павла, Пимена Угрешского, святителя Николая Чудотворца, Петра и Февронии, Михаила Архангела, Введенском (село Веселовка Пензенского района), а также в Покровском архиерейском соборе, Спасо-Преображенском мужском и Троицком женском монастырях.

В 12:15 в сквере «Журавли» заиграет духовой оркестр и состоится развешивание бумажных голубей, а в скверах Дениса Давыдова и «Копилка пословиц» начнутся мастер-классы по изготовлению этих птиц. Там же пройдет акция «Я рисую мелом», участники которой изобразят на асфальте символы мирной жизни. А еще у свободного микрофона в сквере Дениса Давыдова прозвучат стихи и песни военных лет.