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Общество

24 июня над Пензой полетят белые голуби и поплывет звон колоколов

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В среду, 24 июня, в Пензе пройдет ряд акций, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юбилейные торжества были перенесены с 9 мая на 24 июня - такое решение принял Президент РФ Владимир Путин. В Пензенской области в связи с эпидемией коронавирусной инфекции парад отложили на более позднюю дату. Тем не менее 24 июня в городе состоятся праздничные мероприятия.

В 9:00 в молодежном центре (ул. Литвинова, 21а) начнется всероссийский флешмоб «Голубь мира». Там же откроется музей находок поисковых отрядов Пензенской области «Свидетели бессмертного подвига», круглый стол с представителями Поискового движения России и совместный просмотр парада Победы на Красной площади в Москве.

В 11:00 духовой оркестр артучилища исполнит парадные марши у памятника Победы, а у стелы «Росток» можно будет услышать музыку 40-х годов прошлого века.

В 12:00 стартуют сразу несколько акций. У Монумента воинской и трудовой славы выпустят белых голубей. В ГУ МЧС по Пензенской области заработает пожарная сирена в знак приверженности миру на всей земле. А в храмах ударят в колокола.

Звон их раздастся в Спасском и Успенском кафедральных соборах, храмах Митрофана Воронежского, святых апостолов Петра и Павла, Пимена Угрешского, святителя Николая Чудотворца, Петра и Февронии, Михаила Архангела, Введенском (село Веселовка Пензенского района), а также в Покровском архиерейском соборе, Спасо-Преображенском мужском и Троицком женском монастырях.

В 12:15 в сквере «Журавли» заиграет духовой оркестр и состоится развешивание бумажных голубей, а в скверах Дениса Давыдова и «Копилка пословиц» начнутся мастер-классы по изготовлению этих птиц. Там же пройдет акция «Я рисую мелом», участники которой изобразят на асфальте символы мирной жизни. А еще у свободного микрофона в сквере Дениса Давыдова прозвучат стихи и песни военных лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У Стелы героям ВОВ и Труда на Советской площади возложат цветы во славу героям земли Пензенской,которые ратным подвигом и героическим трудом ковали Победу???

Иисус говорил,что есть один не прощаемый грех - ГРЕХ ЛИЦЕМЕРИЯ!!!

Гость||

Что только не сделаешь на украденные у народа пенсии.

Гость||

Что за праздник?

Гость||

Как сказал верховный жрец секты РПЦ

"торжественным днем всех вас сердечно поздравляю"

для этой секты день начала войны - торжественный день!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 12:15 в сквере «Журавли» заиграет духовой оркестр и состоится развешивание бумажных голубей, а в скверах Дениса Давыдова и «Копилка пословиц» начнутся мастер-классы по изготовлению этих птиц.
Садако Сасаки на буртасский лад?

Гость||

Гость писал(a):

Как сказал верховный жрец секты РПЦ

"торжественным днем всех вас сердечно поздравляю"

для этой секты день начала войны - торжественный день!

Истинно так!!!

Как он же сказал:

У Церкви же есть право духовно прозревать исторические пути народа; у верующего человека есть право и возможность видеть руку Божию в своей жизни, в истории Отечества своего, и понимать, чтó есть Божие наказание. Если мы не потеряем такой взгляд на историю, нам многое станет ясно из прошлого и от многого нас может уберечь это в будущем.

Некоторые недоумевают: «Почему же такой страшной и кровопролитной была последняя война? Почему так много народа погибло? Откуда то ни с чем не сравнимое страдание людей?» Но если мы и на эту военную катастрофу посмотрим тем взором, которым взирали на прошлое и настоящее наши благочестивые предки, то разве сможем удержаться от совершенно ясного свидетельства, что сие было наказание за грех, за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над святынями, над верой. Разве могло быть пройдено с легкостью, без суда такое страшное явление в жизни народной, как уничтожение верующей части общества, уничтожение Церкви, обречение людей на страдания, мученичество и исповедничество? Но если бы вместо страшного наказания последовало материальное процветание и победа идеологии, то невольно каждый здравомыслящий верующий человек спросил бы: «А где же суд Божий, неужели только в вечности? Неужели Он не простирает Своей длани над историей?»

----------

О каких уж тут цветах у Стелы героям ВОВ и Труда на Советской площади?!

Гость||

А Иван тоже обещал летать!

Гость||

А КТО ПРО ЗВОН ПРИДУМАЛ ОПЯТЬ ВОРОНКОВ,КАК НА ВЫПУСКНОЙ!)))ОПЯТЬ ЗАПИЛ БЕДОЛАГА?!

Гость||

Идиоты! Фантазия работает с перекосом, аминь...

Гость||

Гость писал(a):

Идиоты! Фантазия работает с перекосом, аминь...
Вот и Я думаю,Идиоты. Не пожар,зачем звонить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в храмах ударят в колокола.

Звон их раздастся в Спасском и Успенском кафедральных соборах, храмах Митрофана Воронежского, святых апостолов Петра и Павла, Пимена Угрешского, святителя Николая Чудотворца, Петра и Февронии, Михаила Архангела, Введенском (село Веселовка Пензенского района), а также в Покровском архиерейском соборе, Спасо-Преображенском мужском и Троицком женском монастырях.

Причем тут секта РПЦ и Великая отечественная война?

Гость||

Просто пропаганда религии...

Имя: Гость
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