В Заречном появится «принципиально новый» пешеходный переход

23.06.2020 | 10:48

На пересечении двух проспектов - Мира и 30-летия Победы - в Заречном появится необычный пешеходный переход.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщил глава города Олег Климанов в соцсетях. Накануне он побывал на месте, где идут работы, и назвал проект принципиально новым.

«Это будет первый в Заречном пешеходный переход, приподнятый над дорожным полотном. Он станет элементом единой прогулочной зоны от аллеи на пр. 30-летия Победы до входа в парк имени Лермонтова. Площадь всего перекрестка станет пешеходным переходом», - рассказал Климанов.

По его словам, это позволит обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение пешеходов.

«В этом году мы ремонтируем не только проезжую часть, но и обустраиваем тротуары, переходы. На улице Заводской тротуар уже заасфальтирован. На следующей неделе будет закончено благоустройство вдоль пешеходной зоны», - добавил глава города.