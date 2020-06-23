Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|12:22
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Общество

В Заречном появится «принципиально новый» пешеходный переход

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На пересечении двух проспектов - Мира и 30-летия Победы - в Заречном появится необычный пешеходный переход.

Об этом во вторник, 23 июня, сообщил глава города Олег Климанов в соцсетях. Накануне он побывал на месте, где идут работы, и назвал проект принципиально новым.

«Это будет первый в Заречном пешеходный переход, приподнятый над дорожным полотном. Он станет элементом единой прогулочной зоны от аллеи на пр. 30-летия Победы до входа в парк имени Лермонтова. Площадь всего перекрестка станет пешеходным переходом», - рассказал Климанов.

По его словам, это позволит обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение пешеходов.

«В этом году мы ремонтируем не только проезжую часть, но и обустраиваем тротуары, переходы. На улице Заводской тротуар уже заасфальтирован. На следующей неделе будет закончено благоустройство вдоль пешеходной зоны», - добавил глава города.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Для лосей?!

Гость||

Гость писал(a):

Для лосей?!
В масках

Гость||

А транспорт будет проезжать под приподнятым переходом?

Гость||

По ГОСТу?

Гость||

Приварили переход?

Имя: Гость
Комментарий:

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