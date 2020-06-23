Судебные приставы возобновляют личный прием по записи

23.06.2020 | 10:14

С 25 июня в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области возобновится личный прием граждан.

Попасть на него можно будет только по предварительной записи. Время посещения необходимо выбрать с помощью сервиса «Электронная очередь записи на личный прием» на официальном сайте управления http://r58.fssp.gov.ru. В нем следует перейти в раздел «Обращения» и выбрать «Личный прием граждан» - «Запись на личный прием».

Записаться смогут только граждане, зарегистрированные на едином портале государственных услуг с помощью авторизации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Предварительная запись осуществляется не менее чем за три и не более чем за 30 дней с даты обращения.

«При себе необходимо иметь маску и перчатки. Сотрудники службы также обеспечены средствами защиты, в подразделениях установлены антисептики, увеличены временные интервалы в ходе приема граждан», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.