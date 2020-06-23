Пенсионерам-опекунам с июля будут индексировать пенсию

23.06.2020 | 09:29

C 1 июля пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей на возмездной основе, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

«Сейчас на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования - за пенсионеров-опекунов начисляются страховые взносы на ежемесячные выплаты из регионального бюджета, которые считаются доходом. А это значит, что им как работающим пенсионерам до завершения опеки страховая пенсия выплачивается без учета индексации», - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

С 1 июля в случае, если единственная работа пенсионера - приемная семья, ему ежегодно станут индексировать страховую пенсии. Если же одновременно с опекунством или попечительством он трудится в другом месте, то по-прежнему будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия будет индексироваться только после увольнения.

По предварительным оценкам, в Пензенской области проживает около 140 пенсионеров, осуществляющих опекунство и попечительство на оплачиваемой основе. Перерасчет им проведут беззаявительно, поскольку сотрудники пенсионного фонда уже актуализировали списки.