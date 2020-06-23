Сетевое издание|18+|Вторник|23 июн 2020|10:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пенсионерам-опекунам с июля будут индексировать пенсию

Печать

C 1 июля пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей на возмездной основе, начнут получать страховую пенсию с индексацией.

«Сейчас на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования - за пенсионеров-опекунов начисляются страховые взносы на ежемесячные выплаты из регионального бюджета, которые считаются доходом. А это значит, что им как работающим пенсионерам до завершения опеки страховая пенсия выплачивается без учета индексации», - пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

С 1 июля в случае, если единственная работа пенсионера - приемная семья, ему ежегодно станут индексировать страховую пенсии. Если же одновременно с опекунством или попечительством он трудится в другом месте, то по-прежнему будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия будет индексироваться только после увольнения.

По предварительным оценкам, в Пензенской области проживает около 140 пенсионеров, осуществляющих опекунство и попечительство на оплачиваемой основе. Перерасчет им проведут беззаявительно, поскольку сотрудники пенсионного фонда уже актуализировали списки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пенсионерам-опекунам с июля будут индексировать пенсию
Цыганам штоль?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте