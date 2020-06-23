Кузнечанам посоветовали самим учить детей плаванию

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на опасения горожан по поводу несчастных случаев, которые могут произойти с детьми на воде.
«С наступлением купального сезона переживают, что дети не умеют плавать», - озвучили вопрос, поступивший в администрацию, во время планерки в понедельник, 22 июня.
«А что ж не учите? Меня дядька за ногу взял, забросил, и я научился плавать. Это было буквально 15 секунд обучения», - посмеялся Златогорский.
Он напомнил, что в Кузнецке есть два бассейна, в которых работают и платные, и бесплатные группы.
«Это родитель должен озаботиться, чтобы ребенок умел плавать», - подчеркнул чиновник.
Инициатива по массовому обучению детей из Пензенской области плаванию была озвучена еще в 2015 году. После этого в разных районах начали проводить соответствующие мероприятия. Так, в Тамалинском районе организовали мастер-класс по плаванию, а в Никольске - по оказанию помощи утопающим.
В 2020 году обеспечить безопасность детей у водоемов решили с помощью правовых инструментов. Было анонсировано, что на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области будет принята поправка в региональное законодательство о недопущении нахождения детей в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения взрослых.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Верно. Пусть физику и химию тоже сами осваивают. Нечего на государство надеяться.