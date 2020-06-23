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Общество

Кузнечанам посоветовали самим учить детей плаванию

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский ответил на опасения горожан по поводу несчастных случаев, которые могут произойти с детьми на воде.

«С наступлением купального сезона переживают, что дети не умеют плавать», - озвучили вопрос, поступивший в администрацию, во время планерки в понедельник, 22 июня.

«А что ж не учите? Меня дядька за ногу взял, забросил, и я научился плавать. Это было буквально 15 секунд обучения», - посмеялся Златогорский.

Он напомнил, что в Кузнецке есть два бассейна, в которых работают и платные, и бесплатные группы.

«Это родитель должен озаботиться, чтобы ребенок умел плавать», - подчеркнул чиновник.

Инициатива по массовому обучению детей из Пензенской области плаванию была озвучена еще в 2015 году. После этого в разных районах начали проводить соответствующие мероприятия. Так, в Тамалинском районе организовали мастер-класс по плаванию, а в Никольске - по оказанию помощи утопающим.

В 2020 году обеспечить безопасность детей у водоемов решили с помощью правовых инструментов. Было анонсировано, что на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области будет принята поправка в региональное законодательство о недопущении нахождения детей в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения взрослых.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кузнечанам посоветовали самим учить детей плаванию
Верно. Пусть физику и химию тоже сами осваивают. Нечего на государство надеяться.

Имя: Гость
Комментарий:

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