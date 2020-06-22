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Общество

В Пензе планируют развивать сеть велосипедных дорожек

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«При перспективном планировании города мы стараемся учесть интересы разных групп населения, в том числе велосипедистов», - такая запись появилась на странице главы администрации Пензы Андрея Лузгина в социальной сети Instagram в понедельник, 22 июня.

Он отметил, что горожане все чаще предпочитают удобный и экологичный велосипед автомобилям.

Мэр рассказал, что встретился с представителями одного из пензенских велосообществ. «Будем вместе анализировать сложности, с которыми сталкиваются жители при передвижении по городу на двухколесном транспорте, улучшать существующие маршруты и планировать развитие инфраструктуры (велодорожки, велопарковки, знаки и разметку)», - пообещал Лузгин.

Он разместил перспективную схему расположения сети и попросил подписчиков ответить на вопрос: «Какие маршруты в Пензе необходимо развивать в первую очередь, на ваш взгляд?»

Один из пензенцев предложил создать специальные места хранения велосипедов в каждом многоквартирном доме, чтобы не приходилось поднимать конструкцию по ступенькам, и у школ.

«Возможно реализовать как подпроект обустройства дворов за счет города, а далее смотреть точки притяжения: от домов к школам, ТЦ, паркам, библиотекам. И как только этот транспорт станет удобным внутрирайонным, сразу станет понятно, что делать дальше», - подробно изложил он свою идею.

Другой велолюбитель попросил обустраивать велодорожки «из асфальта и без столбов посредине».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото https://www.instagram.com/andreyluzgin/
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Гость||

Планировали планировали, да не выпланировали. Каждый год одно и тоже.

Гость||

А что с ливневками?

И с белыми речными трамвайчиками?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

такая запись появилась на странице главы администрации Пензы Андрея Лузгина в социальной сети Instagram в понедельник, 22 июня.
Почему в Инстаграмм ,он наименее популярен у нас .penzainform.ru писал(a):
Мэр рассказал, что встретился с представителями одного из пензенских велосообществ. «Будем вместе анализировать сложности, с которыми сталкиваются жители при передвижении по городу на двухколесном транспорте, улучшать существующие маршруты и планировать развитие инфраструктуры (велодорожки, велопарковки, знаки и разметку)», - пообещал Лузгин.
В своё время при Бочкарёве сделали одну велодорожку на весь город от перекрёстка с Пензмашем до Аэропорта ,выложили плиткой по которой не удобно передвигаться на велосипеде и которая уже местами развалилась и понатыкали столбов ,что между ними приходиться лавировать. Вторую велодорожку совмещённую с тротуаром сделали при Белозерцеве/Кувайцеве вдоль Измайлова до магазина Сосны (которая по идее должна идти к спорт аллее в Ахунах) ,с одной стороны ,вот только ширина её настолько мала ,что два велосипеда с трудом разъезжаются и асфальт положен очень плохо,с другой стороны тротуара нет ,а движение на дороге очень интенсивное и бордюры.

penzainform.ru писал(a):

Он разместил перспективную схему расположения сети и попросил подписчиков ответить на вопрос: «Какие маршруты в Пензе необходимо развивать в первую очередь, на ваш взгляд?»
Давно уже предлагал в Арбековском лесу проложена просека для Ростелекомовского кабеля от Лесхоза до Западной ,можно там сделать нормальное покрытие и соединить Олимпийскую аллею с Арбеково по просекам,велосипеды в отличии от машин ущербу лесу не нанесут и с автомобилями почти не будут пересекаться.К тому же надо восстановить велодорожку из аэропорта. Совет посадить Лузгина и др. чиновников на велосипеды и без сопровождения ГИБДД пусть попробуют поездить по городу ,может хоть что нибудь поймут.

Гость||

Когда ГИБДД начнет реально бороться с нарушителями на тротуарах? или на лицо водительская солидарность?

Имя: Гость
Комментарий:

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