В Пензе планируют развивать сеть велосипедных дорожек

22.06.2020 | 16:47

«При перспективном планировании города мы стараемся учесть интересы разных групп населения, в том числе велосипедистов», - такая запись появилась на странице главы администрации Пензы Андрея Лузгина в социальной сети Instagram в понедельник, 22 июня.

Он отметил, что горожане все чаще предпочитают удобный и экологичный велосипед автомобилям.

Мэр рассказал, что встретился с представителями одного из пензенских велосообществ. «Будем вместе анализировать сложности, с которыми сталкиваются жители при передвижении по городу на двухколесном транспорте, улучшать существующие маршруты и планировать развитие инфраструктуры (велодорожки, велопарковки, знаки и разметку)», - пообещал Лузгин.

Он разместил перспективную схему расположения сети и попросил подписчиков ответить на вопрос: «Какие маршруты в Пензе необходимо развивать в первую очередь, на ваш взгляд?»

Один из пензенцев предложил создать специальные места хранения велосипедов в каждом многоквартирном доме, чтобы не приходилось поднимать конструкцию по ступенькам, и у школ.

«Возможно реализовать как подпроект обустройства дворов за счет города, а далее смотреть точки притяжения: от домов к школам, ТЦ, паркам, библиотекам. И как только этот транспорт станет удобным внутрирайонным, сразу станет понятно, что делать дальше», - подробно изложил он свою идею.

Другой велолюбитель попросил обустраивать велодорожки «из асфальта и без столбов посредине».