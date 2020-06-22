Районы области снова опередили Пензу по числу зараженных

22.06.2020 | 10:53

В Пензенском регионе продолжают выявлять вспышки коронавируса. По данным на понедельник, 22 июня, сразу в двух районах количество новых случаев инфицирования превышает показатель областного центра.

Среди 73 пациентов, диагноз которых был подтвержден за последние сутки, 20 - из Каменского района, 15 - из Мокшанского, 12 - из Пензы, 10 - из Лопатинского района, 3 - из Неверкинского, по 2 - из Кузнецка, Земетчинского, Нижнеломовского и Городищенского районов, по 1 - из Шемышейского, Наровчатского, Сердобского, Камешкирского и Пачелмского.

За все время пандемии коронавирусом заразились 4 380 человек, выздоровели - 3 731, умерли - 34.