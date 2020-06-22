Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|11:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Районы области снова опередили Пензу по числу зараженных

Печать

В Пензенском регионе продолжают выявлять вспышки коронавируса. По данным на понедельник, 22 июня, сразу в двух районах количество новых случаев инфицирования превышает показатель областного центра.

Среди 73 пациентов, диагноз которых был подтвержден за последние сутки, 20 - из Каменского района, 15 - из Мокшанского, 12 - из Пензы, 10 - из Лопатинского района, 3 - из Неверкинского, по 2 - из Кузнецка, Земетчинского, Нижнеломовского и Городищенского районов, по 1 - из Шемышейского, Наровчатского, Сердобского, Камешкирского и Пачелмского.

За все время пандемии коронавирусом заразились 4 380 человек, выздоровели - 3 731, умерли - 34.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну вот почему то не верю.

Гость||

Прогнозирую, что после голосования начнется вторая волна.

Гость||

можа - да, а можа - нет.. на всёЕго воля...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.06.2020 11:39|

можа - да, а можа - нет.. на всёЕго воля...

P.S. К действительности сие не имеет никакого отношения. : )

Гость||

Как можно не верить, когда болеют знакомые, соседи у нас в каменке, уже который день мы первые. А Я ДУМАЮ ЕЩЕ ЗАНИЖАЮТ.

Гость||

Гость писал(a):

можа - да, а можа - нет.. на всёЕго воля...
вирува в вмысле?Его воля понятна - все больше распространяться.что он благодаря нерадивым успешно и делает.А статистика не лучше 89дорог.направление

Гость||

Гость писал(a):

. А Я ДУМАЮ ЕЩЕ ЗАНИЖАЮТ.
??? так чо, тожа не верите? иля Веритя???Гость писал(a):
Как можно не верить
??? Как понять та Вас? ; )

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте