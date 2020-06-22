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Общество

Пензенцы приняли участие в акции «Красная гвоздика»

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Сразу в нескольких точках Пензы жители области могли присоединиться к акции «Красная гвоздика». В регионе ее проводят уже пятый год, с момента, когда был создан фонд «Память поколений».

На улице Московской символ благодарности ветеранам боевых действий вручали всем желающим, при этом предполагалась возможность внести пожертвование для оказания помощи участникам боевых действий и закупки для них необходимого оборудования.

«Это и коляски на электрическом ходу, и другие приспособления, и медицинские препараты в виде таблеток. Мы призываем всех наших граждан присоединиться к этой акции, потому что чем больше нас будет, тем большему количеству ветеранов мы сможем помочь», - отметил руководитель регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.

Несколько лет подряд в мероприятии участвуют и волонтеры Победы.

«Мы помогли участнику Великой Отечественной войны слуховым аппаратом в 2018 году, и ветеранам войны в Афганистане, и ветеранам чеченской войны», - рассказал региональный координатор общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий Шлыков.

Акция «Красная гвоздика» проходит под девизом «Я помню погибших героев, я помогаю ныне живущим». Все собранные средства будут направлены в фонд «Память поколений».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

к акции «Красная гвоздика».
Лохотрон на патриотических чувствах?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Боевое братство» Юрий Краснов.
а государство не помогает?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фонд «Память поколений».
кто учредитель сея фонда?

Имя: Гость
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