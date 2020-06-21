В Пензе одна девушка остригла волосы, чтобы поделиться с другой

21.06.2020 | 14:54

Хрупкая девушка Екатерина Дементьева любит удивлять. Например, три года назад она увезла с торжественной церемонии открытия «Дома Вероники» тогдашнего полпреда Михаила Бабича. Теперь девушка решилась на радикальный для прекрасной половины человечества шаг - подстричь свои волосы. А они у Кати всегда были объектом восхищения.

«Все это началось из детского дома. Я как-то очень давно видела репортаж, что есть акция благотворительная - отдают волосы. Уже с детского дома собиралась их остричь, отдать. Но не было такой возможности. Выпустилась из детского дома и решила пять лет отращивать и лично вот отдать», - рассказала Екатерина Дементьева.

Своим женским богатством, густой косой до пояса, Катя решила поделиться с девушкой, которая проходит химиотерапию. Захотела сделать парик для нее из своих волос. Правда, отважная студентка не сразу нашла салон, где ей смогли помочь.

«В «Доступной среде» уточнила. Там были в шоке - девочка-инвалидка хочет остричь свои волосы! Я им прислала видео, фото своих волос. Они сказали, что очень шикарные. Когда уже пришла туда, я им объяснила, что хочу под ноль. Сделала под машинку - один сантиметр», - описала в подробностях девушка.

Свой экстремальный поступок Катя демонстрировала в прямом эфире в Instagram.

Но так получилось, что девушке, ради которой она отрезала свои волосы, они не подошли по структуре. Поэтому ее густая коса сейчас ждет свою новую хозяйку. Специалистам нужно около двух месяцев, чтобы создать качественный парик. Студентка уверена, что за это время такой человек найдется.