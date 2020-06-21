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Общество

Ни один из родников в Пензе так и не прошел проверку Роспотребнадзора

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Жителям Пензы по-прежнему не рекомендуют пить воду из родников. Выводы очередной экспертизы обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторного контроля в первом полугодии 2020 года качество воды во всех 17 существующих родниках не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», - сообщили в управлении, уточнив, что употребление воды из таких источников грозит возникновением массовых инфекционных кишечных заболеваний.

Не пользоваться родниками специалисты также советуют из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как поясняется, несоответствие гигиеническим нормативам связано с тем, что зачастую родники находятся вблизи жилых домов и построек частного сектора, где есть выгребные ямы.

Это, к примеру, родники на улицах Горной, 22, Кордон Студеный, Курской, 50, Ставропольской, 27 и 2, Вишневой, 6, Аминьевке, 22, Правды, 165в, а также в районе Дворца детского творчества, «Самоварника», Ленинского мехлесхоза.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Крематорий нам в помощь.

Гость||

А "святые источники" и родники пригодны для употребления?

Гость||

И спасибо за точные адреса родников!

Гость||

блин даже смешно какие родники в пензе могут быть.

Имя: Гость
Комментарий:

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