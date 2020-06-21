МЧС: В ближайшие 1-3 часа в области резко усилится ветер

21.06.2020 | 12:48

В воскресенье, 21 июня, многие пензенцы получили СМС-сообщения от МЧС с известием об ухудшении погодных условий.

«По данным Гидрометцентра, 21 июня в ближайшие 1-3 часа по области ожидается усиление ветра до 18 м/с, с сохранением в течение дня», - говорится в СМС, датированном 12:40.

Накануне спасатели предупреждали, что в ближайшие дни в регионе ожидается оранжевый уровень погодной опасности.

Сообщалось, что 21-го числа прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью +12...+17 ºС, днем +20...+25 ºС.

«Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам», - напомнили пензенцам спасатели.