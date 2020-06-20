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Общество

В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень опасности

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В ближайшие дни в Пензенской области ожидается оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области со ссылкой на гидрометеоцентр.

«С 21 по 24 июня местами по западу Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели просят жителей региона не разводить костры в лесах и на торфяниках, не поджигать сухую траву на полях или полянах.

«Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями. Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах: искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу», - предупреждают специалисты.

Также в ведомстве сообщили, что 21 июня в области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура воздуха: ночью +12...+17 ºС, днем +20...+25 ºС.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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хорошо, что не голубой,аминь...

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