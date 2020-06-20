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Общество

В больницы Пензы стало поступать меньше зараженных COVID-19

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Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране и Пензенской области постепенно начинает снижаться. За сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 7 889 человек, в регионе - у 73, в областном центре - всего у 12. Это один из самых низких показателей за последнее время.

Уменьшается и количество пациентов, поступающих в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«У нас был пик в 509 госпитализированных. В настоящий момент - 459, то есть имеет место снижение. По вчерашним данным, поступило столько же больных, сколько и выписалось, то есть прироста нет. Как и говорилось, мы вышли на плато и начинаем выходить на снижение», - сообщил главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин.

В центре получают помощь люди, чья болезнь протекает в основном в тяжелой форме. Для их лечения врачи применяют новые медицинские методики. Одна из них - переливание антиковидной плазмы пензенских доноров.

«Из 12 пациентов у большинства мы видим положительные результаты. Состояние больных улучшается, они быстрее идут на поправку», - отметила заместитель главного врача областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева.

Также по новым методикам тяжелобольным назначают сочетание различных препаратов. Такое комбинирование лечение зачастую дает положительные результаты.

На сегодняшний день в Пензенской области от COVID-19 излечились 3 667 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Итак, Что на сегодня имеем: 4224 случаев заражения коронавирусом. Дабы пресечь истеричные вопли: а как же пневмония, а как же лечащиеся на дому, утроим эту цифру и будем считать, что заболевших у нас сказочными заболеваниями 12000 человек. Это составляет приблизительно 1 процент от численности населения. А теперь начинаем думать: нам говорили, что вирус сверх заразный и очень опасный. Примем во внимание, что у нас много способствующих распространению вируса факторов, а именно: общественный транспорт и никакая дисциплина населения. Если учитывать это, то у нас должны заболеть в тяжелых формах половина, а то и больше. Но мы этого не наблюдаем: вспоминаем про наше допущение в 12000 заболевших (1 процент), а также то, что из них единицы в тяжелом состоянии. То есть вирус не опасен для абсолютного большинства (99,99. %) людей. А теперь возьмём статистику Инвитро по антителам к коронавирусу, которая показала их наличие у 15 % анализов в среднем по России. И делаем вывод: каким-то образом минимум 15 % населения переболели этим вирусом и даже не подозревали об этом. То есть напрашивается очевидный вывод: вирус не опасен для абсолютного большинства и заразен на уровне других инфекций. А теперь заканчиваем истерики и спокойно выходим из режима ограничений и продолжаем жить нормальной жизнью.

Гость||

Дебилы вышли на плато!!!!

Гость||

Самый адекватный коммент за все время

Гость||

Гость писал(a):

ость|20.06.2020 18:14|

Самый адекватный коммент за все время

букв много и короче об этом же писали здесь же.

Гость||

Гость писал(a):

вирус не опасен для абсолютного большинства и заразен на уровне других инфекций.
Какой смысл вы вкладываете в слово "не опасен"? Не умрут? А про осложнения не думали? В Москве вон целый центр пульмонологический открыли для долечивания ковида. Это от особой безопасности?

Позитивить можно сколько угодно, только это игра в рулетку. Каждый сам про себя и свое здоровье знает, беречься ему или ходить со всеми взасос целоваться направо налево. Поэтому не надо про истерики. Без вас люди разберутся.

А вот доктор так и не сказал, сколько же стали в день в среднем привозить. И сколько пневмоний у нас с какой смертностью.

Гость||

Гость писал(a):

Поэтому не надо про истерики. Без вас люди разберутся.

А вот доктор так и не сказал, сколько же стали в день в среднем привозить. И сколько пневмоний у нас с какой смертностью.

Ну не надо истереть с коронавирусом люди заболевают люди и выздоравливают смертность на область не значительная.

Гость||

18.07.

Не Д-на комментарий написала по поручению Вани?

Иди волонтером поработай в красную зону, герой или героиня!

Ну хоть Главврач дал комментарии,смысл которых, что кол-во, больных не увеличивается, но их МНОГО.

И что там про внебольничную пневмонию никто ничего не говорит, а это тот же Ковид!

Медиков с праздником, всем здоровья!

Имя: Гость
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