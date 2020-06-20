В больницы Пензы стало поступать меньше зараженных COVID-19

20.06.2020 | 18:00

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране и Пензенской области постепенно начинает снижаться. За сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 7 889 человек, в регионе - у 73, в областном центре - всего у 12. Это один из самых низких показателей за последнее время.

Уменьшается и количество пациентов, поступающих в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.

«У нас был пик в 509 госпитализированных. В настоящий момент - 459, то есть имеет место снижение. По вчерашним данным, поступило столько же больных, сколько и выписалось, то есть прироста нет. Как и говорилось, мы вышли на плато и начинаем выходить на снижение», - сообщил главный врач областного клинического центра СВМП Сергей Рыбалкин.

В центре получают помощь люди, чья болезнь протекает в основном в тяжелой форме. Для их лечения врачи применяют новые медицинские методики. Одна из них - переливание антиковидной плазмы пензенских доноров.

«Из 12 пациентов у большинства мы видим положительные результаты. Состояние больных улучшается, они быстрее идут на поправку», - отметила заместитель главного врача областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева.

Также по новым методикам тяжелобольным назначают сочетание различных препаратов. Такое комбинирование лечение зачастую дает положительные результаты.

На сегодняшний день в Пензенской области от COVID-19 излечились 3 667 человек.