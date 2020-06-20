На улице Свердлова жители вступили в борьбу с борщевиком

20.06.2020 | 18:30

На улице Свердлова жители пытаются бороться с борщевиком, но потери заставляют отступать. Перевес пока на стороне противника, ядовитое растение оказалось сильнее людей. В 2019 году в доме № 77 простились с активисткой.

«Она была у нас старшей по дому. Несколько раз сюда выходила с помощницей, они лопатой вырубали. Она обожглась, началась аллергия - все, летальный исход. Там все сопутствовало, а толчком стало вот это», - рассказала Лидия Коровина.

Наталья Кузина прежде тоже вооружалась мотыгой, брала грабли и шла вырубать заросли. Как ни пыталась защитить кожу, не смогла уберечься.

«Я все лето проходила с длинным рукавом, потому что сок попал. Обожгла обе руки, ноги, шею. Росло не очень много, а как поменяли теплотрассу, получилась, наверное, благоприятная среда. Влажно, тепло - вон как растет!» - констатировала пензячка.

Борщевик оккупировал большую территорию на Свердлова, подобрался к детскому саду, захватывает участки на Красной.

Доктор сельскохозяйственных наук Галина Карпова пояснила, что на территории средней полосы распространен борщевик Сосновского - неприхотливое, агрессивное растение, способное «выселить» все остальные. Он содержит такие вещества, как фуранокумарины.

«Исключительно ядовиты все части растения! Сок вызывает сложные аллергические реакции, фуранокумарины могут провоцировать даже развитие раковых заболеваний», - предупредила биолог.

Жителям дома на Свердлова победить борщевик вряд ли удастся - силы неравны. Растение-убийца захватило муниципальные земли, за которые отвечает администрация Первомайского района.