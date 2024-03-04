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Криминал

Житель Наровчата не достал обезболивающего и преступил закон

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50-летнего жителя села Наровчат признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркосодержащих растений.

Как установили следствие и суд, в июле 2021 года сельчанин собрал на поляне близ Наровчата дикорастущую коноплю и мак. Растения он принес домой и подготовил к употреблению.

«При этом масса наркотического средства в высушенной конопле составила значительный размер, а в маковой соломке - крупный размер», - рассказали в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Растительную массу мужчина хранил в своем доме, не собираясь продавать, до ноября 2023 года. Тогда факт нарушения сельчанином закона вскрылся.

На суде он пояснил, что болеет и ему назначены лекарства, которые, помимо прочего, содержат наркотические вещества. В мае 2021 года ему прописали обезболивающее, но он не смог приобрести препарат, так как в аптеке он отсутствовал. Поставки возобновились только в конце года.

Поэтому сельчанин решил собрать наркосодержащие растения и употребить их как замену лекарства, достать которое не смог.

«При вынесении решения судом были учтены обстоятельства, смягчающие наказание, а именно: признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого», - добавили в пресс-службе.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Пока приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

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