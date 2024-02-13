Пензенцам при покупке цветов следует учитывать возраст любимой

13.02.2024 | 08:35

Накануне Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, специалисты Роскачества дали советы по выбору цветов. Их публикует РИА Новости.

Есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание. Так, дольше всего сохраняют свежесть полураспустившиеся цветы с бутонами.

«Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся. Также стоит проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он», - уточнили эксперты.

Стебли и листья не должны иметь повреждений и пятен, и посмотрите, упругие ли они. Вялые листья могут указывать на повреждение стебля, в этом случае цветы простоят меньше.

«При выборе цветов, как правило, учитывается возраст женщины. Юной девушке больше к лицу цветы пастельных оттенков, а взрослой женщине - более темные и насыщенные», - рекомендуют специалисты.

Есть еще один нюанс, касающийся упаковки. Ее яркий цвет отвлекает от содержимого, поэтому предпочтительнее натуральные мягкие тона, а также грубые фактуры - сетка, фетр, гофрированная бумага.