В Белинском перевозчика-нарушителя отправили на обязательные работы

19.06.2020 | 12:41

В Белинском районе Пензенской области мировой суд наказал перевозчика, который не оплатил вовремя три штрафа на общую сумму 85 000 рублей.

На предпринимателя наложили взыскания инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора: он занимался грузовыми перевозками, игнорируя требования закона. Один штраф был выписан за нарушение «Правил обеспечения безопасности перевозок» (25 000 рублей), другой - за непроведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (30 000 рублей), третий - за отсутствие предрейсового контроля технического состояния транспортных средств (30 000 рублей).

Все три постановления перевозчик получил, не обжаловал и не попросил об отсрочке или рассрочке уплаты штрафов. Однако когда нормативно-правовые акты вступили в силу и прошло 60 дней (установленный законом срок), нарушитель деньги переводить не стал.

Проигнорировал предприниматель и заседания, где рассматривались возбужденные в отношении него дела по факту уклонения от исполнения наказания.

В итоге суд назначил перевозчику за каждый не уплаченный вовремя штраф обязательные работы. Он будет бесплатно заниматься общественно полезным трудом 90 часов.