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Общество

В Белинском перевозчика-нарушителя отправили на обязательные работы

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В Белинском районе Пензенской области мировой суд наказал перевозчика, который не оплатил вовремя три штрафа на общую сумму 85 000 рублей.

На предпринимателя наложили взыскания инспекторы Нижне-Волжского управления Ространснадзора: он занимался грузовыми перевозками, игнорируя требования закона. Один штраф был выписан за нарушение «Правил обеспечения безопасности перевозок» (25 000 рублей), другой - за непроведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей (30 000 рублей), третий - за отсутствие предрейсового контроля технического состояния транспортных средств (30 000 рублей).

Все три постановления перевозчик получил, не обжаловал и не попросил об отсрочке или рассрочке уплаты штрафов. Однако когда нормативно-правовые акты вступили в силу и прошло 60 дней (установленный законом срок), нарушитель деньги переводить не стал.

Проигнорировал предприниматель и заседания, где рассматривались возбужденные в отношении него дела по факту уклонения от исполнения наказания.

В итоге суд назначил перевозчику за каждый не уплаченный вовремя штраф обязательные работы. Он будет бесплатно заниматься общественно полезным трудом 90 часов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К началу войны привели «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс», а ответственность за нее несут все ведущие страны, считает Путин

Это про Украину, Владимир Владимирович?

Имя: Гость
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