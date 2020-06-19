Пензенец в Верховном суде добился выдачи лекарства ребенку-инвалиду

19.06.2020 | 09:40

Житель Пензенской области добился защиты прав своей несовершеннолетней дочери-инвалида в Верховном суде России.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, девочка страдает жизнеугрожающим наследственным редким (орфанным) заболеванием.

Консилиум врачей и врачебная комиссия ФГБУ «Российская детская клиническая больница», а также консилиум врачей областной детской клинической больницы разрешили ей индивидуальное применение не зарегистрированного на территории Российской Федерации лекарственного препарата.

Министерство здравоохранения Пензенской области отказалось обеспечить инвалида лекарством. Чиновники сослались на то, что ее диагноз отсутствует в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или утрате трудоспособности.

Мужчина обратился к служителям Фемиды. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, постановив, что отказ в выдаче лекарства нарушает фундаментальное право ребенка на жизнь и здоровье.

Однако в областном суде это решение отменили, мужчине отказали в удовлетворении требований. Он обратился в Верховный суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции были допущены существенные нарушения норм материального права», - сообщается на сайте ВС.

В итоге решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Девочку должны обеспечить необходимым лекарством за счет бюджета.