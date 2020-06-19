Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенец в Верховном суде добился выдачи лекарства ребенку-инвалиду

Печать

Житель Пензенской области добился защиты прав своей несовершеннолетней дочери-инвалида в Верховном суде России.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, девочка страдает жизнеугрожающим наследственным редким (орфанным) заболеванием.

Консилиум врачей и врачебная комиссия ФГБУ «Российская детская клиническая больница», а также консилиум врачей областной детской клинической больницы разрешили ей индивидуальное применение не зарегистрированного на территории Российской Федерации лекарственного препарата.

Министерство здравоохранения Пензенской области отказалось обеспечить инвалида лекарством. Чиновники сослались на то, что ее диагноз отсутствует в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или утрате трудоспособности.

Мужчина обратился к служителям Фемиды. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, постановив, что отказ в выдаче лекарства нарушает фундаментальное право ребенка на жизнь и здоровье.

Однако в областном суде это решение отменили, мужчине отказали в удовлетворении требований. Он обратился в Верховный суд.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции были допущены существенные нарушения норм материального права», - сообщается на сайте ВС.

В итоге решение суда первой инстанции было оставлено в силе. Девочку должны обеспечить необходимым лекарством за счет бюджета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

В областном суде наверно нет ни матерей,ни отцов...

Дай Бог ребёнку здоровья.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции были допущены существенные нарушения норм материального права», - сообщается на сайте ВС.
и как же будут отвечать те лица которые допустили существенные нарушения??? никак??? и тогда зачем вообще все это нужно???

Гость||

анна кузнецова отдыхает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министерство здравоохранения Пензенской области отказалось обеспечить инвалида лекарством
Мой случай. Медицинская мафия никуда не делась и не уволена и не наказана. Отказали в лекарствах после инфаркта. Написал во все контролирующие инстанции. И все контролирующие инстанции переслали мое обращение тем же медчиновникам на кого жаловался. Геноцид, никому мы не нужны. Но в суд, тем более Верховный у меня уже ни сил ни знаний нет. Респект папе, молодец. А наш губернатор ничего не сделал, но о продлении срока униженно просил. Для чего?

Гость||

Кого на уволили из чиновников ?

Гость||

и как же будут отвечать те лица которые допустили

Болела МАМА Онкология... адские боли... болезнь такая-ответ главврача...морфин так и не выписали...просто Подонки...

Гость||

Гость писал(a):

Кого на уволили из чиновников ?
Никого, даже не наказали

Гость||

Новейший "Панцирь" с мини-ракетами для уничтожения дронов впервые покажут на параде Победы

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте