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Общество

В Пензенской области акция «Свеча памяти» пройдет в режиме онлайн

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В Пензенской области традиционная акция «Свеча памяти», проводимая в День памяти и скорби 22 июня, впервые будет организована в режиме онлайн.

В предыдущие годы пензенцы собирались у Монумента воинской и трудовой доблести, зажигали свечи и минутой молчания чтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

В этот раз из-за неблагополучной эпидситуации, вызванной пандемией коронавируса, жителям области предлагают делиться фотографией со свечой в соцсетях.

«Основным сайтом акции станет Деньпамяти.рф, на котором можно будет увидеть, сколько свечей было зажжено по всей стране. Во «ВКонтакте» пользователи смогут поделиться подарками.

В «Одноклассниках» пользователи также смогут поделиться подарками через созданное для акции приложение. В Instagram пользователи смогут скачать маску для сторис со свечой и поделиться ей со своими подписчиками», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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