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Общество

В Пензе управляющие компании передадут проезды через дворы городу

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В среду, 17 июня, в администрации Пензы обсуждалось состояние городских дворов, в которых асфальт пришел в неудовлетворительное состояние. Содержать их должны управляющие компании или ТСЖ.

Мэр Андрей Лузгин поручил запланировать ремонт дворов. При этом участки, на которых расположены сквозные проезды, будут передаваться на баланс муниципалитета.

«Мы возьмем их на содержание и будем ремонтировать», - пообещал Лузгин.

Днем раньше на заседании комиссии городской думы начальник управления ЖКХ Александр Юлин доложил, что на обновление асфальта во дворах планируется потратить 14,3 млн рублей. Однако, как выяснилось, торги среди подрядчиков еще не проведены, хотя датой приемки назначено 30 августа.

Ранее портал PenzaInform.ru писал о планах управления ЖКХ заасфальтировать двор дома № 10 на улице Лядова за счет жильцов. На подъездах многоэтажки появились объявления: «В соответствии с поручением администрации города Пензы просим вас рассмотреть вопрос асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений. О принятом решении просим сообщить в управляющую организацию».

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Гость||

Может все-таки сделаете тротуар около Кулакова 15?

Гость||

Кому сообщать о сквозных дорогах, чтобы сделали ремонт ?????

Гость||

Пиши в интернет- приемную мэра, а они там передадут, куда нужно

Имя: Гость
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