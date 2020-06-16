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Общество

В Пензе до сих пор не прошли торги на асфальтировку дворов

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Во вторник, 16 июня, на заседании комиссии городской думы зашла речь о благоустройстве внутридворовых территорий в Пензе на средства, предусмотренные программой исполнения наказов избирателей.

Из общей суммы на благоустройство направляется 25,4 млн рублей, из них на обновление асфальтового покрытия - 14,3 млн, уточнил начальник управления ЖКХ Александр Юлин.

Он пояснил, что сейчас идет прием заявок от подрядных организаций, в скором времени проведут торги, после чего можно будет приступить к работам. Дата приемки - 30 августа.

Депутата Романа Петрухина возмутило, что прошло почти полгода, а торги до сох пор не проведены, хотя план работ, по его словам, был утвержден еще в декабре 2019-го.

По его мнению, даже если такая задержка связана с изменениями, вносимыми в план депутатами, это не мешает проводить торги по другим округам и приступать к асфальтировке, не откладывая все на последний момент.

«Мы каждый год на одни и те же грабли наступаем», - констатировал Роман Петрухин.

Глава города Владимир Мутовкин отметил, что «тема звучит уже третий год», хотя в этот раз народные избранники подали все сведения вовремя.

«Я не сомневаюсь, что работы не будут выполнены в срок. Если я ошибаюсь, это будет очень хорошо», - заявил он.

Депутат Борис Панин попросил Александра Юлина назначать дату приемки не на 30, а хотя бы на 25 августа, чтобы перед 1 сентября была возможность ликвидировать недочеты.

Между тем городское управление ЖКХ уже разработало план асфальтировки дворов за счет средств жильцов. Так, на подъездах дома № 10 на улице Лядова появились объявления: «В соответствии с поручением администрации города Пензы просим вас рассмотреть вопрос асфальтирования придомовых территорий за счет средств собственников жилых помещений. О принятом решении просим сообщить в управляющую организацию».

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

в октябре и ноябре с декабрем самые асфальтные работы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

уже разработало план асфальтировки дворов за счет средств жильцов.
а за какие средства жильцов?

Гость||

Толку то от ваших торгов! Два года простоял асфальт на внутри домовой дороге. И весь развалился!!! Гордо повесили плакат кто позаботился о жителях и какая партия, правда через год сняли. Значит получается знали какого качества асфальт!

Гость||

Гость писал(a):

в октябре и ноябре с декабрем самые асфальтные работы.
А весной растает вместе со снегом.

Гость||

никогда такого не было и вот опять (с)

Имя: Гость
Комментарий:

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